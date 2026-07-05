¿A qué hora lloverá en CDMX este domingo 5 de julio? Así es el pronóstico del clima para el México vs Inglaterra

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Se prevén lluvias desde las 15:00 horas en CDMX hoy. Fotos: Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX) tendrá lluvias y tormentas durante la tarde y el horario del partido del Mundial, entre México e Inglaterra. El pronóstico prevé precipitaciones desde antes del silbatazo inicial y condiciones inestables durante gran parte del encuentro en el Estadio Ciudad de México.

La capital mexicana registrará condiciones lluviosas este domingo 5 de julio, justo el día en que la Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra en la Copa Mundial 2026. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la capital tendrá ambiente templado por la mañana, pero conforme avance la tarde aumentará la probabilidad de lluvias, chubascos, tormentas eléctricas y rachas de viento.

Además del pronóstico general emitido por el SMN, la previsión específica para el Estadio Ciudad de México, donde se disputará el encuentro a partir de las 18:00 horas, anticipa lluvia prácticamente durante toda la jornada futbolística, por lo que quienes asistirán al inmueble deberán considerar impermeable o ropa adecuada para la lluvia.

¿A qué hora comenzará a llover este domingo 5 de julio en la CDMX?

De acuerdo con el pronóstico horario, las primeras lluvias podrían presentarse desde las 15:00 horas, cuando se esperan chubascos con una probabilidad del 60%, temperaturas de entre 23 y 25 grados y vientos cercanos a los 20 km/h, con rachas de hasta 35 km/h.

Una hora más tarde, alrededor de las 16:00 horas, las condiciones se intensificarán con tormentas eléctricas, una probabilidad de lluvia del 80% y temperaturas de 21 a 23 grados.

Para las 17:00 horas, continuará el riesgo elevado de precipitaciones, con tormentas, ambiente más fresco de 19 a 21 grados y rachas de viento de hasta 45 km/h.

El pronóstico coincide con el reporte del SMN, que prevé para este domingo chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en la Ciudad de México, acompañados de descargas eléctricas.

Pronóstico del clima durante el partido México vs Inglaterra

El encuentro entre México e Inglaterra, programado para iniciar a las 18:00 horas, se jugaría bajo condiciones de lluvia y tormenta.

Durante el arranque del partido, el pronóstico indica:

18:00 horas: tormentas eléctricas, temperatura entre 17 y 19 grados , probabilidad de lluvia del 60% y rachas de viento de hasta 45 km/h

tormentas eléctricas, temperatura entre , probabilidad de lluvia del y rachas de viento de hasta 19:00 horas: persistirán los chubascos , con temperaturas de 16 a 18 grados , probabilidad del 60% y viento cercano a 20 km/h

persistirán los , con temperaturas de , probabilidad del y viento cercano a 20:00 horas: continuarán las lluvias de forma aislada, con una probabilidad del 40%, ambiente de 15 a 17 grados y rachas de hasta 30 km/h

Las condiciones previstas podrían generar superficies mojadas tanto en los accesos al estadio como en distintos puntos de la capital, por lo que las autoridades recomiendan salir con anticipación y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos.

Además, se esperan rachas de viento de 30 a 50 km/h en la CDMX y el Estado de México, así como oleaje elevado en diversas costas del Pacífico mexicano.

Lluvias fuertes también afectarán a varios estados del país

El pronóstico nacional del SMN señala lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Morelos, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

También se esperan chubascos con lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Sonora, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas y Campeche.

En Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz se prevén intervalos de chubascos, mientras que Tabasco registrará lluvias aisladas.

Respecto a las temperaturas, el norte del país mantendrá ambiente muy caluroso, con máximas de entre 40 y 45 grados en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

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