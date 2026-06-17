Refuerzan seguridad en CDMX por partido Uzbekistán vs Colombia en el Estadio Ciudad de México
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reforzó este miércoles los operativos de vigilancia en las zonas centro y sur de la capital como parte del dispositivo especial implementado por la celebración del Mundial de Futbol 2026 y con motivo del partido entre Uzbekistán y Colombia, programado para las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de México.
De acuerdo con la dependencia, elementos de Tránsito, Policía Metropolitana y Policía Preventiva realizan recorridos y acciones de vigilancia con el objetivo de prevenir actividades delictivas y garantizar la seguridad de la población.
El despliegue se concentra principalmente en vialidades estratégicas, puntos de afluencia y zonas cercanas al Estadio Ciudad de México, donde se llevará a cabo uno de los encuentros de la justa mundialista.
La SSC señaló que estas acciones forman parte del operativo integral de seguridad diseñado para proteger tanto a los aficionados que asisten a los partidos como a los habitantes de la Ciudad de México durante el desarrollo del torneo.
Las autoridades capitalinas reiteraron que el objetivo es mantener el orden, agilizar la movilidad y brindar condiciones seguras para quienes participan en las actividades relacionadas con el Mundial 2026.
Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a atender las indicaciones del personal de seguridad y considerar posibles afectaciones viales derivadas de los operativos implementados en distintos puntos de la capital.
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