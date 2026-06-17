Refuerzan seguridad en CDMX por partido Uzbekistán vs Colombia en el Estadio Ciudad de México

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Operativo por partido del Mundial 2026. Foto: SSC-CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reforzó este miércoles los operativos de vigilancia en las zonas centro y sur de la capital como parte del dispositivo especial implementado por la celebración del Mundial de Futbol 2026 y con motivo del partido entre Uzbekistán y Colombia, programado para las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

#AlMomento

En Calzada Acoxpa, uno de los puntos de reunión de los profesores de la CNTE, refuerzan la seguridad policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.



📹 Alberto Rodríguez pic.twitter.com/YwXQcnfJiN — Uno TV (@UnoNoticias) June 17, 2026

De acuerdo con la dependencia, elementos de Tránsito, Policía Metropolitana y Policía Preventiva realizan recorridos y acciones de vigilancia con el objetivo de prevenir actividades delictivas y garantizar la seguridad de la población.

El despliegue se concentra principalmente en vialidades estratégicas, puntos de afluencia y zonas cercanas al Estadio Ciudad de México, donde se llevará a cabo uno de los encuentros de la justa mundialista.

#SeguridadMundial | Este día, en el marco del dispositivo de seguridad por el Mundial de Futbol 2026, personal de #Tránsito #Metropolitana y #Preventiva realizan un reforzamiento de seguridad en la zonas centro y sur de la #CiudadDeMéxico para la prevención de actividades… pic.twitter.com/DCys9vT4ny — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) June 17, 2026

La SSC señaló que estas acciones forman parte del operativo integral de seguridad diseñado para proteger tanto a los aficionados que asisten a los partidos como a los habitantes de la Ciudad de México durante el desarrollo del torneo.

Las autoridades capitalinas reiteraron que el objetivo es mantener el orden, agilizar la movilidad y brindar condiciones seguras para quienes participan en las actividades relacionadas con el Mundial 2026.

El operativo más relajado a comparación de la semana pasada. Hasta ahora hay circulación sobre Tlalpan aunque complicada porque se han instalado vallas metálicas para el acceso de aficionados al partido de la noche.



📹 Agustín Velasco pic.twitter.com/P7fwREk6Yr — Uno TV (@UnoNoticias) June 17, 2026

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a atender las indicaciones del personal de seguridad y considerar posibles afectaciones viales derivadas de los operativos implementados en distintos puntos de la capital.

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