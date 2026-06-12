Colectivos de búsqueda generan tensión y confrontan aficionados fuera del Estadio Ciudad de México

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La inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México estuvo marcada por momentos de tensión en Calzada de Tlalpan, donde colectivos de búsqueda de personas desaparecidas realizaron una manifestación que afectó el paso de cientos de aficionados rumbo al Estadio Ciudad de México.

La protesta, organizada por familiares de personas desaparecidas, buscó visibilizar la crisis que enfrenta el país, donde se reportan más de 130 mil personas desaparecidas. Sin embargo, el bloqueo generó inconformidad entre asistentes nacionales y extranjeros que intentaban llegar al encuentro inaugural.

Colectivos exigen visibilizar la crisis de desapariciones

Integrantes de los colectivos señalaron que la movilización fue pacífica y tuvo como objetivo llamar la atención sobre los casos de desaparición que continúan sin resolverse.

A su vez, los manifestantes explicaron que las acciones forman parte de una jornada nacional coordinada para exigir justicia y mantener presentes los nombres de sus familiares desaparecidos.

Aficionados quedan atrapados rumbo al estadio

El cierre de la vialidad impidió el avance de numerosos aficionados, incluidos menores de edad y familias completas. Por ello, muchos asistentes se quejaron por los retrasos para llegar al estadio, los cierres en Calzada de Tlalpan, la congestión en los accesos, así como los desvíos de rutas.

Algunos seguidores expresaron comprensión hacia la causa de los colectivos, aunque consideraron que el bloqueo terminó afectando a personas ajenas al conflicto.

Visitantes extranjeros muestran empatía, pero cuestionan bloqueos

Aficionados procedentes de Colombia señalaron que comprenden la necesidad de visibilizar a las víctimas de desaparición, incluso recordando que participaron en actividades de apoyo a las familias buscadoras.

No obstante, consideraron que impedir el paso a miles de personas podría afectar el mensaje que buscan transmitir los colectivos y generar confrontaciones innecesarias.

Autoridades recomiendan rutas alternas

Ante la situación, autoridades capitalinas orientaron a los asistentes hacia vías alternas para llegar al Estadio Ciudad de México y evitar mayores contratiempos.

De este modo, la jornada dejó una imagen contrastante: mientras miles de aficionados celebraban el arranque de la Copa del Mundo, familiares de desaparecidos aprovecharon la atención internacional para recordar que su búsqueda continúa y que la exigencia de justicia sigue pendiente.

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