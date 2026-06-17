¿Cuáles son las estaciones del Metro CDMX que siguen cerradas en pleno Mundial 2026? Lista actualizada

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Dos estaciones de la Línea 2 del Metro siguen cerradas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Metro capitalino sigue muy mundialista y las remodelaciones en la Línea 2 aún no concluyen. Debido a que esta ruta es una de las más utilizadas para llegar al Estadio Ciudad de México durante la fiesta del futbol, surge la duda: ¿qué estaciones permanecen cerradas?

¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas?

La Línea 2 del Metro corre de Tasqueña a Cuatro Caminos; sin embargo, las estaciones Chabacano (Línea 2) y Zócalo/Tenochtitlan permanecen cerradas. La primera debido a trabajos de remodelación y la segunda por motivos de seguridad, ya que en la Plaza de la Constitución se realiza el Fan Fest.

Además, por manifestaciones Bellas Artes, Pino Suárez y Allende de la Línea 2 están cerradas

“Por presencia de manifestantes al exterior, la estación Bellas Artes se suma a los cierres de Pino Suárez y Allende de la Línea 2. Te recordamos que Zócalo/Tenochtitlan y Chabacano también permanecen cerradas. Si te diriges a la zona centro, te sugerimos utilizar como alternativa San Juan de Letrán de la Línea 8. Toma previsiones”, dijo el Metro. #MetroAlMomento



Por presencia de manifestantes al exterior, la estación Bellas Artes se suma a los cierres de Pino Suárez y Allende de la Línea 2. Te recordamos que Zócalo/Tenochtitlan y Chabacano también permanecen cerradas.



Si te diriges a la zona centro, te sugerimos… pic.twitter.com/m48Ps4DDaQ — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 17, 2026

Es importante recordar que los convoyes no realizan parada en dichas estaciones. En el caso de Chabacano, por ser una estación de correspondencia con las Líneas 8 y 9, las personas usuarias pueden acceder al inmueble, pero no ingresar a la Línea 2 debido a los trabajos de remodelación.

¿Hay estaciones del Tren Ligero cerradas?

Este miércoles por la noche, Colombia se enfrentará a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México. Hasta el momento, el Tren Ligero no ha emitido ningún reporte sobre estaciones cerradas, por lo que los aficionados podrán utilizar este medio de transporte para llegar al inmueble de Santa Úrsula.

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