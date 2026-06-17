CNTE se concentrará cerca del Estadio Ciudad de México previo al partido Uzbekistán vs Colombia

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CNTE protestará cerca del Estadio Ciudad de México Foto: Cuartoscuro.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará una movilización este miércoles en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México previo al partido de Uzbekistán vs Colombia de la Copa Mundial, la concentración está programada para las 10:00 horas en las inmediaciones de la plaza comercial Paseo Acoxpa, ubicada en la alcaldía Tlalpan.

Prevén asistencia de mil 200 maestros

Autoridades capitalinas estiman la participación de aproximadamente mil 200 integrantes de la CNTE en la movilización, que se desarrollará entre Calzada Acoxpa y Avenida Acoxpa, en la colonia Vergel del Sur.

Losdocentes mantienen como principales exigencias la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, además de solicitar una reunión directa con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, la mandataria federal ha descartado en diversas ocasiones sostener un encuentro con los dirigentes magisteriales.

Alternativas viales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos en el sur de la capital.

Las principales alternativas viales son:

Avenida División del Norte

Canal de Miramontes

Calzada del Hueso

Anillo Periférico

Movilización antes del partido

La movilización se realizará horas antes del encuentro entre las selecciones de Uzbekistán y Colombia, correspondiente al Grupo K de la Copa Mundial 2026.

El partido está programado para las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de México, recinto que desde la semana pasada forma parte de las actividades del torneo internacional.

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