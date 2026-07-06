Manifestantes encaran a Cuauhtémoc Blanco y pintan su camioneta: video

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Cuauhtémoc Blanco es diputado. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Al diputado Cuauhtémoc Blanco le vandalizaron su camioneta sobre Periférico, en la Ciudad de México (CDMX), cuando se dirigía al Estadio Ciudad de México por Periférico Sur para presenciar el partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra.

Pintan camioneta de Cuauhtémoc Blanco

El legislador conducía una camioneta de color negro sobre Anillo Periférico Sur con dirección al estadio, pero su paso fue impedido por integrantes de la Asamblea Antimundialista, quienes mantenían un bloqueo en la vialidad.

⚽🚐💥 MANIFESTANTES VANDALIZAN CAMIONETA DE CUAUHTÉMOC BLANCO EN PERIFÉRICO SUR



Integrantes de la Asamblea Antimundialista atacaron la camioneta del exfutbolista y exgobernador cuando se dirigía al partido de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca sobre Periférico Sur. pic.twitter.com/p5CI3nhb0m — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) July 6, 2026

Ante la situación, Cuauhtémoc Blanco descendió del vehículo para intentar dialogar con los manifestantes; sin embargo, la confrontación subió de tono. Entre gritos, uno de los asistentes lo señaló por la muerte del activista Samir Flores, ocurrida en Morelos.

“¡Pin… Blanco asesino, Samir vive!”, gritó uno de los manifestantes

Otro de los inconformes lo acusó de intentar atropellarlos. “No sigas atropellando gente…”, se escucha en el video.

Uno de los acompañantes del exfutbolista intentó descender del vehículo para encarar a los manifestantes, pero otras personas se lo impidieron.

La confrontación concluyó cuando Cuauhtémoc Blanco decidió retirarse y buscar otra ruta para llegar a su destino en el Estadio Ciudad de México para el partido del Tri ante Inglaterra. Antes de abandonar el lugar, los manifestantes vandalizaron la camioneta con pintura en aerosol.

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