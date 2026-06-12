Mundial 2026: SSC reporta 12 detenidos y 11 policías lesionados en operativo del Estadio CDMX

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Detenidos durante inauguración del Mundial 2026. Foto: SSC-CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) informó que el operativo especial implementado durante el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Ciudad de México concluyó con 12 detenciones, 11 policías lesionados y la recuperación de 36 teléfonos celulares presuntamente robados en el Fan Festival del Zócalo.

Desde la noche del miércoles 10 de junio comenzaron los trabajos de seguridad y vialidad con la instalación de desvíos vehiculares y el cierre de distintos tramos de Calzada de Tlalpan como parte del operativo denominado “Última Milla”, diseñado para facilitar la llegada de miles de aficionados al encuentro entre México y Sudáfrica.

Despliegue de seguridad dentro y fuera del estadio

La SSC movilizó personal de distintas áreas operativas, incluyendo policías de Tránsito, Policía Auxiliar, Policía Bancaria e Industrial, Policía Metropolitana, agrupamientos Montado y de Inteligencia e Investigación Policial.

En los accesos al estadio, elementos de seguridad y voluntarios brindaron orientación a los asistentes nacionales y extranjeros para agilizar el ingreso al inmueble. Además, un helicóptero del agrupamiento Cóndores realizó sobrevuelos de vigilancia durante la llegada de los equipos y el desarrollo del encuentro.

Asimismo, en los puntos Park and Ride se brindó apoyo a personas con movilidad reducida para facilitar su traslado mediante unidades de RTP hacia el recinto deportivo.

Detienen a cuatro personas con boletos apócrifos

Como resultado de los filtros de seguridad instalados en los alrededores del estadio, fueron detenidos dos hombres y dos mujeres que aseguraron ser ciudadanos colombianos y que portaban pases de acceso presuntamente falsificados.

Las personas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Disturbios en las inmediaciones del estadio

Durante el desarrollo del encuentro también se registraron movilizaciones en las zonas cercanas al estadio.

De acuerdo con la SSC, un grupo de personas encapuchadas lanzó petardos, piedras y diversos objetos contra elementos policiales que mantenían una línea de contención para impedir su avance hacia el recinto deportivo.

Tras los enfrentamientos, ocho personas fueron detenidas y presentadas ante autoridades ministeriales, mientras que otras cuatro fueron remitidas ante un juez cívico por afectaciones a la vía pública. Posteriormente, todos fueron liberados.

Once policías resultaron lesionados

La dependencia capitalina informó que 11 policías resultaron heridos durante los disturbios.

Los uniformados recibieron atención médica por parte de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), mientras que cinco de ellos fueron trasladados a hospitales debido a diversas contusiones. Otro elemento fue llevado a revisión médica para descartar una posible fractura en un brazo.

Recuperan 36 celulares robados en el Fan Fest

Paralelamente, la SSC desplegó a más de 11 mil policías en el Fan Festival del Zócalo y en otros puntos de reunión de aficionados.

Como resultado de los recorridos de vigilancia, fueron detenidos un hombre y dos mujeres, una de ellas menor de edad, además de recuperarse 36 teléfonos celulares que posiblemente habían sido robados a asistentes en la Plaza de la Constitución.

Vigilancia continuó en el Ángel de la Independencia

Al finalizar el partido y tras el triunfo de la Selección Mexicana, cientos de aficionados acudieron al Ángel de la Independencia para celebrar.

La Policía Metropolitana mantuvo un dispositivo de seguridad en las escalinatas y la glorieta para evitar incidentes y preservar el orden durante los festejos.

La SSC adelantó que este tipo de operativos especiales continuarán durante los próximos encuentros mundialistas que se celebren en el Estadio Ciudad de México, sin descuidar las labores de vigilancia en las 16 alcaldías de la capital.

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