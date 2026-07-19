Profeco comparte guía para organizar los gastos familiares en vacaciones de verano

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Vacaciones de verano. Foto: Cuartoscuro.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó una guía para cuidar el bolsillo familiar en vacaciones de verano, en la que recomienda elaborar un presupuesto antes de viajar, comparar precios de transporte y hospedaje, así como planear las actividades con anticipación para mantener el control de los gastos durante el periodo vacacional.

El organismo dio a conocer estas recomendaciones a través de la edición 593 de la Revista del Consumidor, con motivo del fin del ciclo escolar y el inicio de las vacaciones de verano, periodo en el que muchas familias aprovechan para realizar viajes dentro del país.

De acuerdo con la institución, el punto de partida para un viaje satisfactorio es establecer un presupuesto que permita definir cuánto se puede destinar a cada rubro, evitando gastos que superen las posibilidades económicas de la familia.

Profeco recomienda elaborar un presupuesto para las vacaciones

La Procuraduría señala que el primer paso para organizar un viaje consiste en elaborar una lista con las características del recorrido que se desea realizar.

Este ejercicio permite definir con anticipación:

El destino.

Las actividades que se realizarán.

El tipo de transporte.

El hospedaje.

Los gastos previstos.

Con esta información es posible establecer un presupuesto detallado para cada uno de los rubros del viaje, lo que ayuda a mantener un mayor control de las finanzas familiares.

Además, la Profeco recomienda reservar una parte del presupuesto para atender imprevistos que puedan surgir durante las vacaciones.

¿Qué recomienda Profeco para ahorrar en viajes a la playa?

En el caso de quienes planean visitar destinos de playa, la Profeco sugiere revisar distintas opciones antes de realizar cualquier reservación.

Entre las recomendaciones se encuentran:

Comparar precios entre diferentes proveedores.

Revisar paquetes y promociones disponibles.

Analizar alternativas de menor costo frente a los servicios todo incluido.

Aprovechar temporadas con menor demanda turística cuando sea posible.

La institución indica que evaluar distintas opciones antes de contratar servicios puede contribuir a una mejor administración del presupuesto destinado al viaje.

Pueblos Mágicos y planeación del viaje

Cuando el destino elegido sea un sitio con historia, tradiciones, leyendas o valor cultural, la Profeco invita a consultar el catálogo de los 177 Pueblos Mágicos.

Como parte de la planeación también recomienda investigar previamente la oferta gastronómica y los lugares representativos del destino.

Asimismo, aconseja comparar las opciones disponibles entre distintas líneas de transporte y reservar con anticipación tanto el hospedaje como los recorridos turísticos para facilitar la organización del viaje.

Recomendaciones para viajar en automóvil, autobús o avión

La guía también incluye recomendaciones específicas dependiendo del medio de transporte que se utilizará durante las vacaciones.

Viaje en automóvil

Antes de salir a carretera, la Procuraduría recomienda realizar una revisión mecánica básica del vehículo para verificar que se encuentre en condiciones de funcionamiento.

Durante el trayecto señala la importancia de:

Utilizar el cinturón de seguridad.

Respetar los límites de velocidad.

Atender las señalizaciones viales.

Viaje en autobús

Para quienes viajen por carretera en autobús, la Profeco recomienda:

Comparar los precios entre distintas líneas de transporte.

Conservar el comprobante del equipaje.

Llevar un botiquín con medicamentos básicos.

Viaje en avión

En los viajes aéreos, la Procuraduría destaca la importancia de adquirir los boletos con anticipación.

También recomienda tener disponibles:

Una identificación oficial.

El pase de abordar antes de ingresar al aeropuerto.

Dónde consultar la guía de Profeco para vacaciones

La Procuraduría informó que todas las recomendaciones para organizar un viaje durante las vacaciones de verano pueden consultarse en la edición 593 de la Revista del Consumidor.

En esa publicación se presentan sugerencias relacionadas con la elaboración de un presupuesto, la comparación de precios, la planeación de actividades y las medidas que pueden ayudar a mantener el control de los gastos familiares durante el periodo vacacional.

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