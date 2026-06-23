¿Hay clases este 24 de junio 2026 en CDMX por partido México vs Chequia?

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Suspensión de clases en CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Mañana miércoles no habrá clases en la Ciudad de México (CDMX) por el partido del Mundial entre México y Chequia. También se suspenden las actividades de las dependencias de Gobierno y se dan facilidades para que las empresas privadas apliquen “home office”.

Suspenderán clases en la CDMX por el partido entre México y Chequia

El pasado 16 de junio, Luisa Alcalde, Consejera Jurídica del Gobierno de México, informó que la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para la suspensión de actividades en escuelas y dependencias de gobierno de la CDMX y Guadalajara debido a los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial.

También se invita a las empresas a que apliquen la modalidad de “home office”, aunque no están obligadas a realizarlo.

“Se suspenden las actividades escolares en las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones para la formación de maestras y maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como en las instituciones de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, ubicadas en la Ciudad de México, correspondientes al turno vespertino el 17 de junio de 2026, y en general el 24 de junio de 2026”, se lee en el Diario Oficial de la Federación. (DOF)

Esta medida se aplicó el pasado 16 de junio, día en que México derrotó 1-0 a Corea, y se repetirá el día de mañana 24 de junio, cuando el “Tri” se enfrente a su similar de Chequia.

¿Se suspenderán las clases por el partido de dieciseisavos de final?

México tiene asegurado su pase a los dieciseisavos de final y el liderato del grupo A. Aún falta conocer al rival, pero lo que ya es un hecho es que la Selección volverá a jugar en el Estadio Ciudad de México el próximo martes 30 de junio.

El DOF menciona que la suspensión de clases sólo se aplicará el 16 y 24 de junio, aunque existe la posibilidad de que la medida se repita durante el partido del “Tri” en la siguiente ronda.

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