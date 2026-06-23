Reabren estación Chabacano del Metro CDMX; Zócalo/Tenochtitlan sigue cerrada
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la Línea 2 opera con normalidad de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos y que la estación Chabacano ya se encuentra abierta y brindando servicio para el ascenso y descenso de pasajeros.
Sin embargo, la estación Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada hasta nuevo aviso.
Para quienes necesiten llegar al Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), el Metro recomienda utilizar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.
Las autoridades exhortaron a los usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales del STC Metro para conocer cualquier actualización sobre el servicio.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.