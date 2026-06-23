Reabren estación Chabacano del Metro CDMX; Zócalo/Tenochtitlan sigue cerrada

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Reabren la estación Chabacano del Metro CDMX. Foto: MetroCDMX

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la Línea 2 opera con normalidad de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos y que la estación Chabacano ya se encuentra abierta y brindando servicio para el ascenso y descenso de pasajeros.

Sin embargo, la estación Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada hasta nuevo aviso.

#MetroAlMomento



La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos. La estación Chabacano se encuentra abierta y en servicio para ascenso y descenso de personas usuarias.



La estación Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada hasta nuevo aviso. Como alternativas para… pic.twitter.com/HzLfuG7FE1 — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 23, 2026

Para quienes necesiten llegar al Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), el Metro recomienda utilizar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.

Las autoridades exhortaron a los usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales del STC Metro para conocer cualquier actualización sobre el servicio.

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