Shakira, Karol G y más: giras 2026 por ciudades de Estados Unidos
En los últimos años, el mercado de conciertos en español ha experimentado una expansión significativa, impulsada por el aumento de la población latina y por el éxito internacional de géneros como el regional mexicano, el reguetón, la música urbana, la bachata y el pop latino.
Cada vez son más los artistas que incluyen múltiples ciudades estadounidenses en sus recorridos, con presentaciones en escenarios de gran capacidad en estados como California, Texas, Florida, Nevada, Illinois y Nueva York.
Además del espectáculo en sí, estos conciertos se han convertido en espacios de encuentro para comunidades hispanas de diferentes nacionalidades. Esta tendencia refleja el creciente peso de la comunidad hispana en la industria del entretenimiento estadounidense y confirma que la música latina sigue ganando relevancia y consolidando su presencia en los principales escenarios del país.
Fechas de Karol G 2026 en Estados Unidos
La cantante colombiana Karol G confirmó su gira “Viajando por el mundo, Tropitour” con 17 conciertos en Estados Unidos desde julio hasta octubre de 2026. El tour comienza el 24 de julio en Chicago y termina el 15 de octubre en Dallas.
- 24 de julio: Chicago, IL
- 2 de agosto: Washington, DC
- 7 de agosto: Las Vegas, NV
- 14 y 15 de agosto: Los Ángeles, CA
- 21 y 22 de agosto: San Francisco, CA
- 26 de agosto: Seattle, WA
- 29 de agosto: Phoenix, AZ
- 2 de septiembre: San Antonio, TX
- 6 de septiembre: El Paso, TX
- 12 de septiembre: Boston, MA
- 17 de septiembre: Nueva York, NY
- 24 de septiembre: Atlanta, GA
- 27 de septiembre: Houston, TX
- 2 de octubre: Miami, FL
- 9 de octubre: Tampa, FL
- 15 de octubre: Dallas, TX
Los tickets están disponibles en gotickets.com.
Fechas de Shakira en 2026 en Estados Unidos
Shakira anuncia su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” con 15 fechas en Estados Unidos desde junio hasta julio de 2026. El tour comienza el 13 de junio en Inglewood, California.
- 13 y 14 de junio: Inglewood, CA
- 17 de junio: Palm Desert, CA
- 19 de junio: San José, CA
- 23 de junio: Dallas, TX
- 26 y 28 de junio: Atlanta, GA
- 1 y 2 de julio: Miami, FL
- 6 de julio: Baltimore, MD
- 10 y 11 de julio: Boston, MA
- 14 de julio: Newark, NJ
- 20 y 21 de julio: Brooklyn, NY
- 23 de julio: Belmont Park, NY
- 25 de julio: Atlantic City, NJ
Las entradas están disponibles en gotickets.com.
Fechas de Chayanne 2026 en Estados Unidos
Chayanne regresa a Estados Unidos con su gira “Bailemos Otra Vez Tour 2026” con 22 conciertos desde agosto hasta octubre de 2026. El tour comienza el 28 de agosto en Milwaukee y termina el 31 de octubre en Orlando.
- 28 de agosto: Milwaukee, WI
- 29 de agosto: Chicago, IL
- 4 de septiembre: Greensboro, NC
- 6 de septiembre: Hartford, CT
- 10 de septiembre: Fairfax, VA
- 12 de septiembre: Newark, NJ
- 13 de septiembre: Belmont Park, NY
- 18 de septiembre: Boston, MA
- 20 de septiembre: Atlanta, GA
- 24 de septiembre: Fort Worth, TX
- 26 de septiembre: Houston, TX
- 27 de septiembre: San Antonio, TX
- 1 de octubre: El Paso, TX
- 3 de octubre: Hidalgo, TX
- 7 de octubre: Ontario, CA
- 8 de octubre: Anaheim, CA
- 11 de octubre: San Francisco, CA
- 17 de octubre: Las Vegas, NV
- 18 de octubre: Glendale, AZ
- 24 de octubre: Miami, FL
- 30 de octubre: Tampa, FL
- 31 de octubre: Orlando, FL
Los boletos están disponibles en gotickets.com.
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