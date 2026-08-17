Jubilados del IPN y aspirantes de la UNAM encabezan las movilizaciones en CDMX este 17 de agosto

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Movilizaciones en la CDMX este 17 de agosto. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 17 de agosto de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán jubilados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y aspirantes seleccionados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este Lunes 17 de agosto en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/KulWYeu2Nw — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 17, 2026

En total, están previstas:

1marcha

10 concentraciones

3 citas agendadas

10 eventos de esparcimiento

11 plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marcha programada para este lunes

ONG Mi Valedor — Cuauhtémoc

Hora: 10:30 horas.

10:30 horas. Punto de partida: estación Doctores , Línea 8 del Metro, en la zona de Eje Central Lázaro Cárdenas y Lucas Alamán, colonia Obrera.

estación , Línea 8 del Metro, en la zona de Eje Central Lázaro Cárdenas y Lucas Alamán, colonia Obrera. Destino: Jardín de Santiago, en avenida Ricardo Flores Magón y Paseo de la Reforma, colonia Tlatelolco.

Jardín de Santiago, en avenida Ricardo Flores Magón y Paseo de la Reforma, colonia Tlatelolco. Aforo estimado: 90 personas.

90 personas. Motivo: realización de la “Segunda Marcha por los Derechos de las Personas en Situación de Calle” , con la finalidad de visibilizar sus derechos, dignidad y demandas, así como combatir la estigmatización y las estructuras sociales que contribuyen al fenómeno de vivir en la calle.

realización de la , con la finalidad de visibilizar sus derechos, dignidad y demandas, así como combatir la estigmatización y las estructuras sociales que contribuyen al fenómeno de vivir en la calle. La agenda señala que podrían sumarse otras organizaciones sociales.

El desplazamiento entre la zona de Doctores y Tlatelolco podría generar afectaciones conforme avance el contingente, particularmente en vialidades del Centro y del norte de la alcaldía Cuauhtémoc.

Concentraciones desde primeras horas

Jubilados del Instituto Politécnico Nacional — Gustavo A. Madero

Horario: de 07:00 a 14:00 horas.

de 07:00 a 14:00 horas. Lugar: Puerta 9 del Instituto Politécnico Nacional, accesos vehiculares a Zacatenco.

Puerta 9 del Instituto Politécnico Nacional, accesos vehiculares a Zacatenco. Zona: avenida Juan de Dios Bátiz, colonia Nueva Industrial Vallejo.

avenida Juan de Dios Bátiz, colonia Nueva Industrial Vallejo. Aforo: 60 personas.

60 personas. Demanda: pago de finiquitos y gratificaciones por jubilación correspondientes a 2024.

pago de finiquitos y gratificaciones por jubilación correspondientes a 2024. Se advierte posible afectación a vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aspirantes seleccionados de planteles de la UNAM — Iztacalco

Hora: 08:00 horas.

08:00 horas. Lugar: Palacio de los Deportes, avenida Río Churubusco y zona de Añil.

Palacio de los Deportes, avenida Río Churubusco y zona de Añil. Aforo: 50 personas.

50 personas. Demanda: exigir que se respeten los resultados del examen de admisión a nivel licenciatura de la UNAM correspondiente al proceso 2026.

La zona de Viaducto Río de la Piedad, Río Churubusco y Añil podría registrar tránsito lento por la presencia de los manifestantes.

Más movilizaciones durante la mañana

México Previene AC — Cuauhtémoc

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: estación Centro Médico de la Línea 3 del Metro.

estación Centro Médico de la Línea 3 del Metro. Zona: avenida Cuauhtémoc y doctor Ignacio Morones Prieto, colonia Buenos Aires.

avenida Cuauhtémoc y doctor Ignacio Morones Prieto, colonia Buenos Aires. Aforo: 35 personas.

35 personas. Actividad: “Semáforo Vivo”, para generar conciencia sobre la importancia de respetar los cruces y dar prioridad a los peatones, en el marco del Día del Peatón.

Movimiento Plural de Maquineros — Cuauhtémoc

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Venustiano Carranza y José María Pino Suárez, Centro Histórico.

Venustiano Carranza y José María Pino Suárez, Centro Histórico. Aforo: 35 personas.

35 personas. Demanda: solicitar el cese de operativos de clausura en establecimientos de videojuegos y locales comerciales.

solicitar el cese de operativos de clausura en establecimientos de videojuegos y locales comerciales. Actividad posterior: a las 11:00 horas se prevé el desplazamiento hacia la Secretaría de Gobierno, ubicada en avenida Plaza de la Constitución número 1, donde sostendrán una reunión con personal de Gobierno.

El Centro Histórico concentrará varias protestas

Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución.

Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución. Aforo: 300 personas.

300 personas. Demanda: recuperación del sindicato y restitución de derechos sindicales de los trabajadores petroleros, ante lo que consideran afectaciones a derechos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Iniciativa Velvet — Venustiano Carranza

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Cámara de Diputados, avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque.

Cámara de Diputados, avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque. Aforo: 35 personas.

35 personas. Actividad: participación en el Foro Nacional Día Mundial del Peatón , donde se discutirán avances y retos legislativos para la erradicación y prevención de la violencia vial.

participación en el , donde se discutirán avances y retos legislativos para la erradicación y prevención de la violencia vial. La agenda no descarta la asistencia de otras organizaciones y ciudadanos.

Plataforma 4:20 — Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Aforo: 45 personas.

45 personas. Actividad: jornada itinerante para recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres sobre reducción de riesgos y daños, así como información sobre derechos humanos y legislación cannábica.

jornada itinerante para recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres sobre reducción de riesgos y daños, así como información sobre derechos humanos y legislación cannábica. Puntos contemplados: Monumento a la Madre, en avenida Insurgentes Sur y avenida Manuel Villalongín. Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente. Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia Progreso Nacional.



Al tratarse de una actividad itinerante, las afectaciones pueden presentarse en distintos momentos y zonas.

Movilizaciones de la tarde

Colectiva Morada — Benito Juárez

Hora: 13:00 horas.

13:00 horas. Lugar: Tribunal Federal de Justicia Administrativa, avenida Insurgentes Sur 881, colonia Nápoles.

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, avenida Insurgentes Sur 881, colonia Nápoles. Aforo: 20 personas.

20 personas. Demanda: apoyo a una audiencia judicial relacionada con un presunto delito de violación y exigencia de justicia, además de una próxima audiencia sin dilaciones, con perspectiva de género y protección integral para la víctima.

apoyo a una audiencia judicial relacionada con un presunto delito de violación y exigencia de justicia, además de una próxima audiencia sin dilaciones, con perspectiva de género y protección integral para la víctima. La agenda prevé que puedan sumarse otras colectivas feministas.

Comunidad estudiantil de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN — Miguel Hidalgo

Hora: 15:00 horas.

15:00 horas. Lugar: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás.

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás. Referencia: Manuel Carpio y Plan de Ayala, colonia Plutarco Elías Calles.

Manuel Carpio y Plan de Ayala, colonia Plutarco Elías Calles. Aforo: 80 personas.

80 personas. Demanda: discutir la respuesta entregada el 24 de julio por las autoridades del IPN respecto de su pliego petitorio.

Movimiento de Regeneración Sindical — Benito Juárez

Horario: durante el día.

durante el día. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán 259, colonia General Anaya.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán 259, colonia General Anaya. Aforo: 30 personas.

30 personas. Demanda: en el marco de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, recabar firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Citas agendadas que también pueden generar afectaciones

Además de las concentraciones, la agenda contempla tres citas agendadas:

Comerciantes de la Alameda Central

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre 294, colonia Obrera.

Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre 294, colonia Obrera. Aforo: 50 personas.

50 personas. Demanda: rechazo al operativo implementado para regular el comercio al interior de la Alameda Central.

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobierno, avenida Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico.

Secretaría de Gobierno, avenida Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico. Aforo: 25 personas.

25 personas. Demanda: exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Operadores concesionarios de la Ruta 14 de Canal de Chalco a la Central de Abasto

Horario: durante el día.

durante el día. Lugar: Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, avenida Álvaro Obregón 269, colonia Roma Norte.

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, avenida Álvaro Obregón 269, colonia Roma Norte. Aforo: 15 personas.

15 personas. Demanda: solicitar el retiro de unidades que, según los manifestantes, operan de manera irregular —“piratas”— provenientes del Estado de México.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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