Foto: Cuartoscuro/Archivo

Durante una contingencia ambiental, las restricciones del programa Hoy No Circula se aplican de manera obligatoria en la Ciudad de México (CDMX) y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que circular cuando está prohibido puede generar una sanción económica y el envío del vehículo al corralón.

De acuerdo con la normatividad vigente, la multa por no respetar el Hoy No Circula va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a más de 3 mil pesos, además del posible arrastre del vehículo.

¿Quién puede infraccionarte?

Las únicas autoridades facultadas para levantar infracciones son las y los policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Ninguna otra persona o dependencia puede retener documentos, pedir dinero en efectivo o aplicar sanciones en vía pública.

Las autoridades recomiendan a las y los automovilistas consultar diariamente las restricciones, verificar holograma, placas y engomado, y mantenerse informados por medios oficiales para evitar multas y contratiempos.

