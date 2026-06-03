Dueños de palcos y plateas del Estadio Azteca sí recibirán boletos para el Mundial 2026

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Resolución para los dueños de palcos en el Estadio Azteca. Foto: Cuartoscuro

Los titulares de palcos y plateas del Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), recibirán en los próximos días los boletos electrónicos para asistir a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrarán en la capital del país, incluida la ceremonia inaugural del torneo, así lo informó la Administración de Palcos y Plateas mediante un comunicado lanzado este martes 2 de junio de 2026.

En el escrito se menciona que los propietarios podrán acceder a los encuentros sin costo adicional una vez concluidos los procesos administrativos y operativos requeridos para el evento.

“Les informamos que en los próximos días recibirán los boletos electrónicos correspondientes a los partidos mundialistas que se celebrarán en el Estadio Ciudad de México, incluyendo la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, señala el documento.

La administración explicó que la medida forma parte de los acuerdos y gestiones realizados para garantizar una operación alineada con los estándares internacionales exigidos por FIFA para un evento de esta magnitud.

Además, recordó a los propietarios que deberán cumplir con las leyes, normas administrativas y lineamientos operativos establecidos tanto por las autoridades como por FIFA y el propio estadio.

Por lo mismo, se prohíbe revender, transferir o comercializar las entradas fuera de los canales oficiales del organismo, con el riesgo de cancelación inmediata en caso de incumplimento.

Por lo mismo no tendrán libertad de ingresar alimentos ni se podrán ingresar a los estacionamientos del inmueble sin pagar, esto a pesar de que forma parte de las obligaciones adquiridas desde el inicio.

Beneficios para quienes compren hospitalidad

El comunicado también anunció un beneficio para los titulares de palcos que decidan adquirir alguno de los paquetes de hospitalidad disponibles durante la Copa del Mundo.

De acuerdo con la administración, quienes compren estos paquetes recibirán un crédito equivalente al 25% del valor adquirido. Dicho saldo podrá utilizarse posteriormente en consumo de alimentos, bebidas o estacionamiento dentro del estadio.

Este beneficio será válido durante el Torneo Clausura 2026 y el Torneo Apertura 2027 de la Liga BBVA MX, sujeto a los términos y condiciones correspondientes.

Por último, la Administración de Palcos y Plateas señaló que los interesados deberán estar pendientes de su correo electrónico para recibir indicaciones para la descarga de sus boletos.

Fin a la disputa legal

La controversia entre los propietarios de palcos y plateas del entonces Estadio Azteca y los organizadores del Mundial 2026 se remonta a 2024, cuando comenzaron a surgir dudas sobre el acceso de los titulares a sus espacios durante la Copa del Mundo debido a los requisitos comerciales y operativos establecidos por la FIFA.

Los dueños argumentaban que los contratos de compra de palcos y plateas les otorgaban derechos de uso sobre esos espacios, mientras que la FIFA suele asumir el control total de las localidades en los estadios mundialistas para la venta de entradas y paquetes de hospitalidad.

La disputa escaló hasta los tribunales y, en mayo de 2026, la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas informó que un juez federal le concedió medidas cautelares frente a las restricciones impuestas para el uso de sus espacios durante el torneo.

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