Sin acuerdo con el Gobierno, CNTE marchará hacia el Estadio Ciudad de México durante inauguración del Mundial 2026

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Foto: Cuartoscuro

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidió mantener el plantón instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México y continuar con las movilizaciones, al considerar que las propuestas presentadas por el Gobierno federal no atienden de manera suficiente sus principales demandas.

La determinación fue tomada durante una asamblea realizada por integrantes del magisterio disidente tras la reunión que sostuvieron con funcionarios federales encabezados por la Secretaría de Gobernación.

Marcharán durante la inauguración del Mundial 2026

Como parte de su plan de acción, la organización acordó realizar una movilización este jueves, fecha en la que se llevará a cabo la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México.

Los docentes prevén concentrarse desde las 8:00 de la mañana en la estación Tasqueña del Metro, a la altura de la Terminal de Autobuses del Sur, para posteriormente desplegar sus acciones de protesta y acercarse a las inmediaciones del estadio donde se desarrollará el partido inaugural.

Dirigentes del movimiento señalaron que buscan aprovechar la atención internacional que genera el Mundial para dar visibilidad a sus demandas y reiterar su inconformidad con la respuesta de las autoridades federales.

La Ley del ISSSTE sigue siendo el principal punto de conflicto

Aunque durante las mesas de negociación se reportaron avances en algunos planteamientos, no se logró consenso en torno a una de las exigencias centrales de la CNTE: la modificación de la legislación relacionada con las pensiones de los trabajadores del Estado.

Representantes del magisterio insistieron en que continuarán presionando para obtener cambios que, a su juicio, permitan garantizar pensiones más favorables para los derechohabientes del ISSSTE.

Además, adelantaron que las movilizaciones no terminarán con la inauguración del Mundial y que el movimiento evaluará nuevas acciones en los próximos días.

Gobierno pide definiciones y advierte límites presupuestales

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que el diálogo con la CNTE permanece abierto y reiteró la disposición del Gobierno para seguir construyendo acuerdos.

La funcionaria señaló que las autoridades esperan una respuesta formal del magisterio y subrayó que cualquier solución debe ajustarse a las posibilidades financieras del país.

También aseguró que el Gobierno federal continuará respetando el derecho a la manifestación pacífica, al tiempo que buscará garantizar la movilidad y el libre tránsito de la población durante las protestas previstas para este jueves.

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