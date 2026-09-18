sep-puebla-suspende-clases-este-viernes-18-de-septiembre-por-lluvias

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En Puebla, hay suspención de clases este 18 de septiembre. Foto:Cuartoscuro/Archivo

En Puebla, las fuertes lluvias obligarán a suspender este viernes 18 de septiembre las clases presenciales en escuelas de 88 municipios de las sierras Norte, Nororiental y Negra, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP) local.

La SEP Puebla informó que las actividades escolares no se cancelarán por completo, ya que se realizarán a distancia para estudiantes de los municipios contemplados en la medida. La suspensión aplica para educación básica: preescolar, primaria y secundaria.

Para los niveles medio superior y superior, los maestros atenderán a distancia.

Municipios afectados en Puebla

Sierra Norte

Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Chiconcuautla, Chignahuapan, Coatepec, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Sierra Nororiental

Acateno, Atempan, Atlequizayán, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Sierra Negra

Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Chapulco, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

La suspensión de clases ocurre ante el pronóstico de lluvias fuertes para las sierras Norte, Nororiental y Negra de Puebla durante este viernes 18 de septiembre. Protección Civil estatal informó que las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas intensas de viento y posible caída de granizo.

Ante estas condiciones, autoridades estatales y municipales mantienen acciones preventivas en las zonas consideradas de riesgo, con recorridos de supervisión en presas, ríos, arroyos y otros puntos susceptibles a afectaciones.

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