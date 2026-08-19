Adolescentes decapitan a dos gatos en Ciudad Acuña

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A un mes del caso que conmocionó al país por la muerte de Rocky, el perro de raza Gran Pirineo que fue arrastrado por una camioneta en Saltillo, un nuevo episodio de crueldad animal vuelve a colocar a Coahuila en el centro de la indignación social, pues en Ciudad Acuña, dos gatos fueron decapitados y mutilados presuntamente por adolescentes que irrumpieron en una vivienda en busca de un teléfono celular.

De acuerdo con el testimonio de la propietaria del domicilio, durante la madrugada del pasado domingo 16 de agosto, al menos cinco jóvenes llegaron al lugar e ingresaron de manera violenta para exigir la entrega de un aparato telefónico que aseguraban, pertenecía a uno de ellos.

Armados con una navaja y en aparente estado de intoxicación, los agresores amenazaron a la familia mientras exigían recuperar el dispositivo, pese a que la víctima aseguró no tener conocimiento del celular que reclamaba.

Adolescentes decapitan a gatos en Acuña. Foto: Pexels

“Yo no los conocía, yo nunca los había visto, ellos lo que reclamaban era un celular. Los muchachos iban todos drogados. Uno de ellos me puso la navaja en mi estómago y me dice: ‘dame el celular, ese celular es de mi carnal, dámelo, el celular me lo van a dar, y si no quieres que le haga daño a tu mamá, si no quieres que le haga daño a tu mamá, le vamos a cortar las tripas’. Cuando ya llega la policía, yo me salgo. En el patio me dice mi hijo: ‘mami, mira los gatos, están sin cabeza y sin cola’“, relata Julieta Pérez, dueña de la casa.

Tras la denuncia, la Fiscalía General de Coahuila inició una investigación y reportó la detención de un adolescente, quien permanece bajo custodia mientras se determina su probable responsabilidad y se identifica al resto de los involucrados.

El caso es investigado por los delitos de amenazas, allanamiento de morada y presuntos actos de crueldad animal agravada.

“Hay una persona detenida por el delito de amenazas y allanamiento de morada. Es un menor de edad. Esta persona posiblemente pueda tener participación de unos hechos donde se suscitó el delito de crueldad y violencia contra seres sintientes agravado. Se turnó a la Unidad de Investigación de Delitos de Crueldad y Violencia contra los Animales, ya hay datos de prueba. Sólo lo que puedo mencionar es que posiblemente también se pueda involucrar a unos menores de edad“, explica Francisco Rodríguez, delegado de la Fiscalía General de Coahuila en la Región Norte II.

La brutal agresión provocó la movilización de organizaciones protectoras de animales en Ciudad Acuña, que convocaron a manifestaciones pacíficas para exigir justicia y el castigo de todos los responsables.

Mientras tanto, la familia afectada asegura vivir con temor ante posibles represalias.

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