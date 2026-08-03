Se activa alerta en Colima: desalojan La Becerrera por simulacro de erupción del Volcán de Fuego

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La comunidad de La Becerrera, la más cercana al Volcán de Fuego de Colima, fue desalojada en su totalidad durante un simulacro de protección civil que recreó el escenario de una erupción del coloso.

Habitantes ponen a prueba rutas de evacuación y protocolos de emergencia

El ejercicio, en el que participaron habitantes y autoridades de los tres órdenes de gobierno, permitió ensayar la respuesta institucional y ciudadana ante una eventual emergencia volcánica por lo que se ordenó la evacuación preventiva de la localidad, situada a cinco kilómetros en línea recta del cráter.

“En este simulacro el objetivo general es identificar la… la operatividad de las diferentes dependencias de los tres órdenes de gobierno y poder evaluar ya puntualmente tanto la participación de la población, el que conozcan sus rutas de evacuación”. Alejandro Rodríguez, dir. operativo Protección Civil Colima.

Elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil, con apoyo del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y corporaciones municipales, ingresaron a la comunidad para coordinar el traslado de las familias.

Instalan puesto de mando y coordinan traslado de familias

En el jardín principal fue instalado un puesto de mando. También se revisó el funcionamiento de las rutas de evacuación y la coordinación entre las dependencias que intervendrían en una contingencia real.

La respuesta de los habitantes fue inmediata.

“Está bien porque este, así si llega a pasar algo cierto, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad?”, Fernando Fajardo, comisario La Becerrera.

Los pobladores coinciden en que la experiencia adquirida en años anteriores ha fortalecido la cultura de prevención.

“Para mí está muy bien de que se hagan estos simulacros porque, como le digo, aquí es un… un rancho, una comunidad donde estamos más que nada desprotegidos.” María Mejía, habitante de La Becerrera

Refugio temporal recibe a habitantes evacuados durante el simulacro

Los pobladores desalojados fueron trasladados a un refugio temporal ubicado a 11 kilómetros al sur de La Becerrera, fuera de la zona considerada de riesgo.

Con este ejercicio, se evaluó la capacidad de movilizar a toda la comunidad ubicada en la zona de mayor riesgo del Volcán de Fuego de Colima y reforzaron los protocolos de actuación ante una eventual emergencia.

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