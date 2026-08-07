Sentencian por abuso sexual a exalcalde electo de Coquimatlán, Colima

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Exalcalde de Coquimatlán sentenciado a seis años de prisión Foto: Abraham Acosta

Un tribunal de Colima dictó sentencia condenatoria de seis años de prisión contra Carlos Antonio “N”, expresidente municipal electo de Coquimatlán, dentro del proceso penal que enfrenta por presuntamente abusar sexualmente de un adolescente de 13 años.

¿De qué acusaron al exalcalde electo de Coquimatlán?

La Fiscalía General de Colima, informó que la resolución fue obtenida por la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos por Razones de Género y Trata de Personas, luego de que el Ministerio Público presentara durante el juicio las pruebas que, a juicio del órgano jurisdiccional, permitieron emitir el fallo condenatorio.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos habrían ocurrido el 1 de enero de 2024 en un domicilio del municipio de Coquimatlán, donde presuntamente el entonces imputado realizó actos de naturaleza sexual contra la víctima. La denuncia fue presentada por la madre del menor, lo que derivó en una orden de aprehensión.

Como parte de la resolución, además de prisión, el juez impuso el pago de una multa y la reparación integral del daño en favor de la víctima.

¿Cuándo detuvieron a Carlos Antonio “N”?

Carlos Antonio “N” fue detenido durante la madrugada del 2 de septiembre de 2024 por agentes de la Fiscalía General del Estado. Su captura ocurrió en cumplimiento de una orden de aprehensión, apenas tres meses después de haber ganado la elección para la presidencia municipal de Coquimatlán, postulado por la coalición PAN-PRI, y antes de la fecha prevista para rendir protesta.

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