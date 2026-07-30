Oleaje de Genevieve destroza playas en Colima

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Oleaje de Genevieve destroza playas de Colima. Foto: Abraham Acosta

El oleaje elevado ocasionado por el huracán Genevieve dejó un panorama de devastación en las playas de Tecuanillo y El Real, en el municipio de Tecomán, Colima, donde el mar destruyó infraestructura turística, afectando la principal fuente de ingresos de decenas de familias dedicadas a la prestación de servicios.

La directora de la Unidad Municipal de Protección Civil de Tecomán, Karla Ruiz, informó que el balance preliminar reporta pérdida total de 15 enramadas, un hotel y una iglesia, inmuebles que sucumbieron ante la fuerza del mar. Los restos de madera, láminas, mobiliario y otros materiales permanecen esparcidos sobre la arena, evidencia de la intensidad con la que el oleaje impactó la zona costera.

Durante varias horas, las olas avanzaron hasta alcanzar establecimientos construidos junto a la playa. Cocinas, mesas, sillas, sombrillas, bardas y otros bienes fueron arrastrados o destruidos, mientras propietarios y trabajadores intentaban rescatar lo poco que quedaba para disminuir las pérdidas.

Entre los inmuebles afectados se encuentra un hotel familiar en la playa de Tecuanillo, propiedad de Hilda Ceballos, quien perdió en cuestión de minutos el patrimonio que su familia construyó a lo largo de tres décadas. Visiblemente afectada, pidió apoyo para poder reconstruir el negocio que representaba el sustento de varias personas.

“Que nos ayuden, ya no va a ser lo mismo; aunque sea una ramadita, algo más sencillo, a ver si nos apoyan”, expresó.

Luego señaló que el oleaje acabó con 30 años de trabajo y tradición familiar, por lo que hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad para recibir respaldo que les permita volver a comenzar.

Aunque el huracán Genevieve permanece mar adentro y sin una trayectoria de impacto directo sobre México, su circulación ha provocado fuerte oleaje y corrientes de retorno en gran parte del litoral colimense, principalmente en los municipios de Tecomán, Armería y Manzanillo, donde continúan las labores de monitoreo por parte de las autoridades de Protección Civil.

Los daños fueron registrados por habitantes y prestadores de servicios mediante fotografías y videos difundidos en redes sociales, en los que se aprecia cómo el mar avanzó sobre la franja de playa y destruyó negocios que permanecían en operación hasta horas antes.

José Ramón Echeverría, prestador de servicios turísticos en Tecuanillo, aseguró que la mejor manera de contribuir a la recuperación de la zona es continuar visitando las playas y consumir en los establecimientos locales.

“Viniendo a consumir nuestros productos, lo que vendemos. A nosotros como personas no nos pasó nada, pero necesitamos que vengan; los esperamos con los brazos abiertos”, manifestó, al destacar que la reactivación turística será clave para que las familias puedan recuperarse de las pérdidas.

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