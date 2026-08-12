Corredor Logístico Colima-Manzanillo: ¿quiénes pagarán peaje y quiénes no?

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Corredor Colima-Manzanillo, quiénes pagarán peaje. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno de Colima aclaró que los vehículos ligeros no pagarán peaje en las autopistas que forman parte del Corredor Logístico Colima-Manzanillo, por lo que las cuotas serán aplicables únicamente al transporte de carga y vehículos pesados.

¿Quiénes pagarán en la caseta de Cuyutlán?

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (Seidum) precisó que, ante información difundida en redes sociales sobre supuestos nuevos cobros, en las autopistas Manzanillo-Armería y Armería-Colima habrá un solo punto de cobro: la actual caseta de Cuyutlán.

La cuota aplicará exclusivamente al transporte de carga y vehículos pesados. Los vehículos ligeros quedarán exentos del pago.

También se contempla una excepción para el transporte de carga que corresponda a viajes regionales, el cual no deberá cubrir esta cuota bajo las condiciones señaladas.

¿Habrá más casetas en el Corredor Logístico Colima-Manzanillo?

El Gobierno de Colima informó que el único punto de cobro adicional contemplado en todo el Corredor Logístico Colima-Manzanillo será el correspondiente al nuevo Macrolibramiento Sur de la ciudad de Colima.

La obra contará con dos carriles por cada cuerpo, es decir, una calzada de cuatro carriles en total, de acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno estatal.

Autopistas Colima-Manzanillo serán ampliadas

Las obras de modernización se realizan mediante la coordinación entre la empresa concesionaria Pinfra, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México y la Seidum.

El proyecto contempla ampliar las autopistas para contar con tramos de hasta seis carriles, además de incrementar su capacidad y mejorar las condiciones de movilidad entre Manzanillo, Colima y otras zonas del país.

¿Los vehículos ligeros pagarán peaje?

La autoridad estatal reiteró que los vehículos ligeros no pagarán peaje en los puntos señalados dentro del Corredor Logístico Colima-Manzanillo.

La Seidum llamó a la población a consultar información oficial y evitar compartir versiones no confirmadas sobre nuevos cobros en las autopistas de Colima y Manzanillo.

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