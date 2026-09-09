Caso Noemí Ríos: detienen a 4 por feminicidio de maestra asesinada frente a sus hijos en Manzanillo

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Cuatro detenidos por el feminicidio de la maestra Noemí. Foto: Fiscalía de Colima

La Fiscalía General del Estado de Colima (FGE) informó avances en la investigación por el feminicidio de Noemí Isabel Ríos Torres, docente del ISENCO Manzanillo, ocurrido el pasado 2 de septiembre. Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas.

¿Quiénes son los detenidos?

Las personas detenidas fueron identificadas como Marco “N” y Paola “N”, señalados como presuntos autores materiales; Karla “N”, considerada por las autoridades como presunta autora intelectual, y Leonardo “N”, quien habría participado como enlace o intermediario.

¿Cómo identificaron a los presuntos responsables del feminicidio?

Los indicios visuales obtenidos mediante la tecnología del C5i fueron determinantes para ubicar a los sospechosos.

Entre los elementos analizados se encontraban tatuajes y características del calzado que permitieron a los investigadores reconstruir parte de la ruta de escape de quienes presuntamente participaron en la agresión.

El secretario de Seguridad, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, señaló que la reacción de las corporaciones permitió concretar las detenciones de las personas investigadas.

Durante los operativos también fueron aseguradas una motocicleta, una camioneta pick-up Saveiro y armas de fuego.

Fiscalía integra pruebas biológicas y balísticas

El fiscal general de Colima, Bryant Alejandro García Ramírez, explicó que los peritajes realizados a partir de los indicios localizados en la escena y en los objetos asegurados fueron incorporados a la carpeta de investigación penal.

Entre las pruebas se encuentran análisis biológicos y balísticos, cuyos resultados serán utilizados para sustentar las acciones legales correspondientes ante los tribunales.

Las cuatro detenciones representan un avance en el esclarecimiento del caso; sin embargo, la Fiscalía de Colima mantiene abiertas las líneas de investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer la posible participación de otras personas.

¿Cómo ocurrió el ataque contra la docente del Isenco?

El feminicidio de Noemí Isabel Ríos Torres ocurrió la tarde del miércoles 2 de septiembre sobre la Avenida de las Rosas, en la Delegación Santiago de Manzanillo.

De acuerdo con versiones de testigos, sujetos armados interceptaron el automóvil en el que viajaba la docente, quien estaba acompañada de sus hijos.

Los agresores se aproximaron al vehículo y dispararon directamente contra la docente. Después del ataque, los responsables huyeron del lugar, mientras la maestra perdió la vida al interior de la unidad, frente a sus hijos.

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