Colima ofrece 50% de descuento en licencias de conducir; caravana inicia en Tepames el 22 de septiembre

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Licencia de conducir con 50% de descuento en Colima. Foto: Cuartoscuro

La Subsecretaría de Movilidad (Subsemov) de Colima anunció una caravana que ofrecerá 50% de descuento en licencias de conducir, permisos para menores de edad y renovaciones. El primer punto de atención será Tepames, en el municipio de Colima, el próximo martes 22 de septiembre.

¿Cuándo y dónde será el primer punto de la caravana?

El primer punto de atención de la caravana de licencias de conducir será la Casa Ejidal de Tepames, donde personal de la Subsemov atenderá a la población de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

La jornada se realizará el 22 de septiembre y será el inicio de un recorrido por diferentes localidades de Colima.

Los siguientes puntos que visitará la caravana serán dados a conocer posteriormente mediante los canales oficiales de la Subsecretaría de Movilidad.

¿Qué trámites tendrán 50% de descuento?

El 50% de descuento aplicará para distintos trámites relacionados con las licencias de conducir:

Licencia de conducir por primera vez

Permisos de conducir para menores de edad

Renovación de licencia de conducir

Quienes necesiten obtener su licencia por primera vez, renovar el documento que ya tienen o tramitar un permiso para un menor podrán aprovechar el descuento durante la jornada en Tepames.

Caravana busca acercar trámites a comunidades de Colima

La Subsemov señaló que esta estrategia tiene como objetivo descentralizar los trámites gubernamentales y acercar los servicios de movilidad a diferentes comunidades de la entidad.

Tepames será el primer punto de atención y posteriormente se informarán las localidades que formarán parte de la caravana.

La ciudadanía interesada en aprovechar el 50% de descuento en licencias de conducir en Colima deberá acudir el martes 22 de septiembre a la Casa Ejidal de Tepames, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

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