Alumno hiere con navaja a dos compañeros y una prefecta en secundaria de Colima

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Agresión en secundaria de Colima. Foto: Abraham Acosta

Una agresión con una navaja dentro de una secundaria de Villa de Álvarez, Colima, dejó dos estudiantes y una prefecta lesionados. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:40 de la mañana en la Escuela Secundaria “José Vasconcelos” T.M.

¿Cómo ocurrió la agresión en la secundaria de Villa de Álvarez?

Un alumno de tercer grado habría utilizado una navaja para atacar a dos compañeros de segundo grado.

La prefecta del plantel intervino para atender la situación y también resultó lesionada. De manera extraoficial, se indicó que presentó las heridas de mayor consideración, entre ellas una profunda en uno de los brazos y un corte en la nuca.

Sin embargo, la Secretaría de Educación y Cultura informó que las tres personas lesionadas se encuentran fuera de peligro y que sus heridas no ponen en riesgo su salud.

Padres de familia piden reforzar seguridad en accesos

El incidente generó preocupación entre madres y padres de familia, quienes acudieron al plantel para recoger a sus hijos y solicitaron un reforzamiento de las medidas de seguridad, principalmente en los accesos.

El padre de uno de los estudiantes agredidos confirmó que su hijo se encuentra fuera de peligro y consideró necesario retomar las revisiones de mochilas en las escuelas.

Señaló que permitir el ingreso de objetos como una navaja representa un riesgo que podría derivar en consecuencias más graves, por lo que pidió mayor vigilancia y la presencia de elementos de seguridad en los accesos.

El padre también informó que su familia analiza emprender acciones legales y que, antes de decidir si su hijo regresará al plantel, hablarán con él para conocer su estado después de la agresión. Otra madre de familia cuestionó la suspensión de las revisiones conocidas como Operación Mochila y consideró que deben fortalecerse las medidas preventivas.

Suspenden actividades en el turno vespertino

Aunque inicialmente se informó que las clases continuarían con normalidad, posteriormente profesores solicitaron a madres y padres acudir por sus hijos. En el turno vespertino tampoco se desarrollaron actividades escolares.

La Secretaría de Educación y Cultura señaló que las autoridades correspondientes revisan los detalles de lo ocurrido y aseguró que dará seguimiento al caso.

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