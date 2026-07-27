¿Quién es el “Cebollo”, presunto operador del Cártel de Sinaloa, detenido en Colima?
Fernando “N”, alias “Cebollo”, fue detenido en Manzanillo, Colima, durante un operativo encabezado por autoridades federales y estatales. El detenido es identificado como presunto operador de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa en Colima.
¿Quién es Fernando “Cebollo”?
Fernando “N”, alias “Cebollo”, presuntamente operaba para la facción “Los Mayos”, organización que mantiene una disputa con “Los Chapitos” desde septiembre de 2024, tras la captura de Ismael el “Mayo” Zambada.
Las investigaciones lo señalan como un presunto responsable de actividades relacionadas con la distribución de droga y la violencia homicida en Colima, por lo que era considerado un objetivo prioritario para las corporaciones de seguridad.
Alianza entre Los Mayos y Los Mezcales
Las autoridades han documentado que, en enero de 2026, aparecieron narcomantas en distintos municipios de Colima en las que la facción Los Mayos anunciaba una alianza con Los Mezcales.
Los mensajes fueron localizados en Villa de Álvarez, Coquimatlán, Tecomán y Manzanillo, municipios considerados estratégicos para la operación de grupos delictivos.
Esta alianza tendría como objetivo enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad, particularmente en zonas consideradas estratégicas como el puerto de Manzanillo.
Continúan las investigaciones
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la situación jurídica de Fernando “N” ni los delitos específicos que le serán imputados. Las investigaciones continúan para determinar su presunta responsabilidad y posibles vínculos con otros hechos delictivos.
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