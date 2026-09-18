A un año de la muerte de Paloma Nicole, su padre continúa exigiendo justicia

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Padre pide justicia para Nicole. Foto: Omar Hernández

A un año del fallecimiento de Paloma Nicole, adolescente de 14 años que sufrió complicaciones tras una intervención quirúrgica estética en septiembre de 2025, el proceso penal contra los imputados no cuenta con una sentencia definitiva.

Padre de Paloma Nicole sigue exigiendo justicia para su hija

Carlos Arellano, padre de la menor, interpuso la denuncia inicial señalando que la cirugía se ejecutó sin su conocimiento ni autorización legal. Aunque los dos acusados, su madre y su padrastro, permanecen detenidos, los plazos procesales se han extendido sin que se haya emitido una resolución.

Mientras continúa el proceso penal, el padre de Paloma Nicole y el comité organizador de la Copa de Voleibol preparan un torneo en su memoria.

Según los organizadores, la creación de este evento deportivo nació como respaldo al padre de la niña, quien se mantiene cerca de los torneos como una vía para mantener el recuerdo de su hija a través del deporte.

Además del torneo, el padre de Paloma prepara una misa para conmemorar el primer año de su fallecimiento, mientras continúa con la exigencia de justicia para la adolescente.

¿Qué ha pasado con el caso Paloma Nicole?

La madre de la menor y su pareja, el médico cirujano imputado, se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Durango.

Derivado del caso, el Poder Legislativo aprobó la “Ley Nicole”, la cual regula y restringe las cirugías estéticas en menores de edad en la entidad.

El expediente penal permanece en trámite en el Poder Judicial del estado de Durango a la espera de que se dicte la condena.

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