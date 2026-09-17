Sobreviviente de agresión denuncia que intentaron sacarle los ojos en el Cerro de los Remedios

GENERANDO AUDIO...

Abigail pidió auxilio tras ser atacada en Durango. Foto: Omar Hernández

Abigail, de 39 años, denunció públicamente haber sido víctima de una agresión física y un presunto intento de abuso sexual en la zona del Cerro de los Remedios, en la ciudad de Durango.

¿Cómo ocurrió la agresión en el Cerro de los Remedios?

Los hechos ocurrieron cuando terminó su jornada laboral y caminaba hacia un domicilio ubicado en la misma zona.

Durante el trayecto, un sujeto joven la habría abordado de manera violenta y comenzó a golpearla en el rostro.

“El tipo me empezó a golpear, en la cara. Yo no sabía por qué, ni qué estaba pasando. (…) Me empezó a golpear más y quería arrancarme los ojos.”

Abigail señaló que el agresor también la habría sujetado por la espalda para intentar asfixiarla, mientras realizaba tocamientos indebidos en distintas partes de su cuerpo.

La mujer dijo que logró observar el rostro del presunto agresor y describió la vestimenta que llevaba.