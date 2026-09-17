Sobreviviente de agresión denuncia que intentaron sacarle los ojos en el Cerro de los Remedios
Abigail, de 39 años, denunció públicamente haber sido víctima de una agresión física y un presunto intento de abuso sexual en la zona del Cerro de los Remedios, en la ciudad de Durango.
¿Cómo ocurrió la agresión en el Cerro de los Remedios?
Los hechos ocurrieron cuando terminó su jornada laboral y caminaba hacia un domicilio ubicado en la misma zona.
Durante el trayecto, un sujeto joven la habría abordado de manera violenta y comenzó a golpearla en el rostro.
“El tipo me empezó a golpear, en la cara. Yo no sabía por qué, ni qué estaba pasando. (…) Me empezó a golpear más y quería arrancarme los ojos.”
Abigail señaló que el agresor también la habría sujetado por la espalda para intentar asfixiarla, mientras realizaba tocamientos indebidos en distintas partes de su cuerpo.
La mujer dijo que logró observar el rostro del presunto agresor y describió la vestimenta que llevaba.
“Sé que es alguien de preparatoria, sí, porque traía como una camisa tipo polo de cuello rojo y blanco, y traía una sudadera gris, le quedaba grande, estaba abierta.”
Abigail pidió ayuda a un automovilista
Durante el ataque, Abigail logró reaccionar y pidió auxilio al conductor de una camioneta que circulaba por la zona.
La mujer relató que corrió hacia el vehículo y golpeó una de las ventanas para llamar la atención del conductor.
“Señor, por favor, ayúdame, que si me deja aquí, me van a matar.”
Mujer permanece con lesiones tras la agresión
Abigail explicó que los reportes médicos establecieron que presenta múltiples contusiones en el rostro, principalmente en el pómulo derecho, además de afectaciones en la garganta.
También señaló que enfrenta un cuadro de shock emocional tras lo ocurrido.
“Todavía tengo inflamado aquí esta parte de la garganta. No puedo ni comer bien, me cuesta trabajo masticar. De hecho, no me puedo pasar bien los alimentos, me duele mucho.”
La mujer relató que durante el ataque llegó a pensar que podía morir.
Fiscalía investiga la agresión
Abigail confirmó que ya se realizan los trámites correspondientes ante el Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación.
Hasta el momento, el caso se encuentra bajo investigación y no se ha informado sobre la detención de alguna persona relacionada con los hechos.
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