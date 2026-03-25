Tras la muerte del “Mencho”, cientos de personas de la sierra de Durango fueron desplazadas por la violencia

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Familias desplazadas en Durango tras muerte del “Mencho”. Foto: Omar Hernández

Decenas de familias indígenas de comunidades serranas de Durango fueron desplazadas, pues dejaron sus hogares y buscaron refugio en localidades cercanas ante la escalada de violencia que azota las zonas limítrofes con Nayarit.

La situación se agravó después del abatimiento del líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, a finales de febrero pasado, lo que desató una lucha de poder entre células delictivas antagónicas en la región.

“Lo que es Buena Ventura, tenemos muchas familias que están en diferentes comunidades. Por ejemplo, en Guajolota, del lado de San Francisco de Ocotán, por hechos que sé que se vivieron hace un mes en la zona limítrofe con el estado de Nayarit”, comenta Bernabé Aguilar Carrillo, diputado local.

Tras detectar la emergencia, las autoridades ubicaron a varias de las familias desplazadas que se refugiaron con parientes en municipios aledaños, mientras que otras llegaron hasta la capital del estado en busca de apoyo humanitario.

“Cien familias. Yo me encontré a 70 familias ahora que me di un recorrido a Sihuacora. Ahí platiqué con ellos”, agregó el legislador.

La región afectada es considerada estratégica para el narcotráfico por su geografía aislada, que favorece los cultivos ilícitos, las rutas de trasiego de drogas y el refugio de grupos criminales.

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