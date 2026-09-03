Así es Grand Viure, el residencial donde asesinaron al tecladista de Camilo Séptimo en Atizapán

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Grand Viure en Atizapán. Foto: Cuartoscuro

Se registró un homicidio múltiple en la zona residencial Grand Viure, ubicada en Atizapán, Estado de México (Edomex). Las víctimas fueron el músico Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de 3 años y una empleada doméstica.

¿Cómo es la zona residencial Grand Virue, donde asesinaron a Jonathan Meléndez?

La zona residencial Grand Viure se ubica en la Vialidad Privada manzana 8 lote 3, Bosque Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza. De acuerdo con la información de sitios inmobiliarios como Inmuebles24, un departamento en esta zona tiene un valor que ronda los 11 millones de pesos (mdp).

Uno de los principales puntos de venta del inmueble es que cuenta con un sistema de seguridad 24/7 y el acceso de las visitas está controlado.

Inmuebles24 señala que éstos son los principales atractivos de este lujoso departamento.

Tres recámaras (cada una con baño y vestidor)

Tres lugares de estacionamiento

Muy amplia área social (estancia/comedor) con salida a terraza

Gran terraza social con vista inigualable

Cocina equipada con barra para desayunador

Área de TV en sección de recámaras

Elevador directamente al departamento

Amenidades: cancha de pádel, gimnasio con sauna, salones de fiestas, jardines con juegos infantiles, área de asador y business center equipado

Cuarto de servicio, con baño completo

“Ubicado en uno de los conjuntos residenciales más exclusivos de Zona Esmeralda, este departamento combina lujo, funcionalidad y una calidad de vida inigualable. Grand Viure ofrece espectaculares vistas panorámicas, seguridad 24/7 y una amplia gama de amenidades premium”, es la descripción que utiliza Pincali.com sobre el departamento en venta.

Imagen: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

Imagen: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

¿Qué pasó en la zona residencial Grand Viure?

El martes fue asesinado Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, en su departamento ubicado en la zona residencial Grand Viure. Además del músico también perdieron la vida su esposa, de cuatro meses de embarazo; su hija de 3 años y una mujer de 21 años que trabajaba para la familia. La mascota familiar también fue localizada sin vida.

La Fiscalía estableció de manera preliminar que el ataque ocurrió entre las 17:30 y las 19:40 horas. Las cuatro víctimas fueron encontradas sin vida alrededor de las 23:50 horas, luego de que policías municipales recibieran el reporte.

Una de las principales líneas de investigación está relacionada con un posible conflicto económico entre Jonathan Meléndez y Diego Sebastián “N”, uno de sus socios.

Las autoridades investigan si el ataque pudo estar relacionado con un presunto intento de robo de dinero y activos digitales. También se ha mencionado una disputa económica entre el músico y su socio.

A menos de 12 horas del hallazgo de los cuerpos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la captura de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, quienes son investigados por su probable participación en el multihomicidio.

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