Entregan cuerpos de víctimas del multihomicidio de Atizapán; ¿dónde serán velados?

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Entregan cuerpos de víctimas de multihomicidio en Atizapán. Fotos: Fernando Cruz

A primeras horas de este jueves, fueron entregados a sus familiares los cuerpos de las cuatro víctimas del multihomicidio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex), ocurrido el pasado martes en un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, una vez realizadas las necropsias de ley, los restos fueron entregados a los deudos para continuar con los servicios funerarios. También fueron entregados los restos del canino que murió en el lugar de los hechos.

¿Dónde serán veladas las víctimas del multihomicidio?

De acuerdo con familiares, Aleyda, la joven de 21 años que trabajaba en el hogar de la familia, será velada en su natal Chalco, Edomex.

En tanto, los restos del músico Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, así como los de su esposa y su hija de 3 años serán velados en las instalaciones de Gayosso, en Tlalnepantla de Baz.

Los servicios funerarios se realizarán después de que las autoridades concluyeran los procedimientos correspondientes para entregar los cuerpos a sus familiares.

¿Qué pasa con los dos detenidos por el multihomicidio?

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” permanecen en las instalaciones de la Fiscalía de Asuntos Especiales, en Toluca, mientras continúa el proceso para definir su situación jurídica.

La orden de aprehensión aún está pendiente de ser otorgada por un juez de control en línea. Una vez que exista dicha determinación, los dos hombres podrían ser ingresados a un centro penitenciario.

Hasta este momento, ambos son investigados por su probable participación en el multihomicidio, por lo que su situación jurídica todavía no ha sido definida por un juez.

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