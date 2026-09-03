“No merecía morir de esa manera”: ¿qué se sabe de Aleyda Romero, joven asesinada junto a Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo?

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Aleyda fue asesinada en el multihomicidio de Atizapán. Foto: Pexels/Ilustrativa

Aleyda Romero Victorio tenía 21 años y trabajaba con la familia del músico Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de Camilo Séptimo. Su nombre quedó ligado al multihomicidio ocurrido en un departamento de la Zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex), donde también fueron asesinados Meléndez, su esposa Ana Paula y su hija de 3 años, además de la mascota de la familia.

A diferencia del músico, cuya trayectoria era conocida dentro de la escena musical mexicana, sobre Aleyda todavía existe poca información pública. Sin embargo, después del crimen, familiares de la joven hablaron sobre ella y pidieron que su muerte no quede relegada dentro de la investigación.

¿Quién era Aleyda Romero Victorio?

Lo que está confirmado públicamente es que Aleyda tenía 21 años y colaboraba con la familia de Jonathan Meléndez como trabajadora del hogar o cuidadora de la familia. La agrupación Camilo Séptimo también la mencionó por su nombre al expresar sus condolencias tras conocer el multihomicidio.

Una tía de Aleyda, quién pidió el anonimato, declaró en exclusiva para Unotv.com que era una joven trabajadora, muy responsable y pidió justicia por su asesinato.

“No era justo que para su edad le haya pasado esto… mi sobrina no merecía morir de esa manera”. Tía de Aleyda Romero

Aleyda también fue reconocida por Camilo Séptimo

Después de que se conociera el asesinato de Jonathan Meléndez, Camilo Séptimo publicó un mensaje para despedir a quien fuera su tecladista y fundador.

La agrupación no sólo se refirió a Jonathan. En el mismo pronunciamiento expresó sus condolencias a los familiares de Aleyda Romero, a quien identificó como una persona que colaboraba con la familia.

El mensaje permitió visibilizar a la joven dentro de las víctimas del ataque y reconocer que el crimen no afectó únicamente al entorno familiar y musical de Meléndez.

¿Qué pasó con Aleyda en el multihomicidio de Atizapán?

Aleyda fue localizada sin vida dentro del departamento donde ocurrió el ataque, su cuerpo presentaba un impacto de bala en la espalda, en un hecho registrado hace unos días, el 1 de septiembre de este 2026.

Las autoridades investigan el homicidio de las cuatro personas encontradas en el inmueble. El caso derivó en la detención de dos hombres identificados como Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, quienes son investigados por su probable participación en los hechos.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para establecer con precisión la mecánica del ataque y el motivo. La relación que uno de los detenidos mantenía con Jonathan Meléndez forma parte de las líneas de investigación reportadas hasta ahora.

La familia de Aleyda exige justicia

Para los familiares de la joven, el caso no debe centrarse únicamente en la muerte del músico. La tía de Aleyda hizo público su reclamo de justicia y sostuvo que su sobrina era inocente y no merecía morir de esa manera.

La declaración de la tía de Aleyda aporta uno de los pocos testimonios públicos disponibles sobre ella y permite conocerla más allá de la referencia de que era una trabajadora de la familia.

El nombre de Aleyda Romero forma parte de la investigación por el multihomicidio de Atizapán, pero también de la exigencia de su familia para que su historia y su identidad no queden reducidas a una mención dentro de un caso que conmocionó a la comunidad musical y al Edomex.

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