Caso Camilo Séptimo: 5 claves para entender el asesinato de Jonathan Meléndez

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Jonathan Meléndez, de Camilo Séptimo, fue asesinado. Fotos: FGJEM/UnoTV/Cuartoscuro

El asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista, compositor y uno de los fundadores de la banda mexicana Camilo Séptimo, ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex), dejó cuatro víctimas y derivó en la detención de dos hombres.

El músico, de 38 años, fue asesinado junto con su esposa, quien tenía cuatro meses de embarazo, su hija de 3 años y una mujer de 21 años que trabajaba para la familia. La mascota familiar también fue localizada sin vida.

A menos de 12 horas del hallazgo de los cuerpos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la captura de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, quienes son investigados por su probable participación en el multihomicidio.

Estas son las cinco claves para entender qué ocurrió y qué se sabe hasta ahora.

1. Jonathan Meléndez y su familia fueron asesinados

Los hechos ocurrieron el 1 de septiembre, dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza.

La Fiscalía estableció de manera preliminar que el ataque ocurrió entre las 17:30 y las 19:40 horas. Las cuatro víctimas fueron encontradas sin vida alrededor de las 23:50 horas, luego de que policías municipales recibieran el reporte.

Entre las víctimas estaba Jonathan Meléndez, productor musical, compositor y tecladista de Camilo Séptimo. También murieron su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; su hija de 3 años y una mujer de 21 años.

Un menor de 6 años fue localizado con vida y sin signos de violencia dentro del inmueble. La mascota de la familia también fue encontrada amarrada y sin vida.

2. Uno de los detenidos era socio del músico

Uno de los elementos centrales de la investigación es la relación entre Diego Sebastián “N” y Jonathan Meléndez.

La FGJEM identificó al detenido como socio del músico y señaló que, de acuerdo con los actos de investigación, habría aprovechado esa relación de confianza para ingresar al domicilio ya que las cerraduras de las puertas del departamento no habían sido forzadas.

Esta circunstancia es una de las piezas que las autoridades utilizan para reconstruir cómo pudo concretarse el ingreso al departamento y qué ocurrió posteriormente.

3. Hay dos detenidos por el multihomicidio

La investigación derivó en la captura de dos hombres: Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”.

La Fiscalía señaló a Diego Sebastián “N” como probable autor del homicidio múltiple y estableció que Gerardo “N” también es investigado por su probable intervención.

Las detenciones fueron resultado de un operativo en el que participaron autoridades del Edomex, la CDMX y dependencias federales.

La FGJEM aún debe determinar la responsabilidad individual de ambos y presentar ante la autoridad judicial los elementos que sustenten sus acusaciones.

4. El posible móvil apunta a un conflicto económico

Una de las principales líneas de investigación está relacionada con un posible conflicto económico entre Jonathan Meléndez y uno de sus socios.

Las autoridades investigan si el ataque pudo estar relacionado con un presunto intento de robo de dinero y activos digitales. También se ha mencionado una disputa económica entre el músico y su socio.

Sin embargo, la Fiscalía mexiquense no ha confirmado de manera oficial que éste sea el móvil definitivo del multihomicidio. Por ello, esta hipótesis deberá ser acreditada conforme avance la investigación.

5. Los sospechosos fueron capturados en menos de 12 horas

El hallazgo de las víctimas ocurrió la noche del 1 de septiembre y, durante las primeras horas de investigación, las autoridades identificaron a dos personas como probables participantes.

La mañana siguiente fue detenido Diego Sebastián “N”, mientras que previamente había sido asegurado Gerardo “N”.

La Fiscalía informó que continuará con las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del crimen y determinar la situación jurídica de los detenidos.

Por ahora, ambos permanecen bajo investigación como probables responsables, por lo que será la autoridad judicial la que determine su situación conforme avance el proceso.

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