Toluca se hunde: terrenos bajan hasta medio metro y vecinos alertan por grietas

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El hundimiento del subsuelo en el centro de Toluca, Estado de México, mantiene en alerta a habitantes de la colonia Santa Clara, debido a la aparición y crecimiento de grietas y daños en viviendas.

Mediante el análisis de imágenes satelitales, especialistas han documentado el comportamiento del subsuelo en distintas zonas de Toluca.

¿Por qué preocupa el hundimiento en el centro de Toluca?

En el noticiero “A las nueve en Uno“, se informó que uno de los principales hallazgos del estudio es la velocidad con la que se presentan los hundimientos. Los registros señalan que algunos terrenos han acumulado un descenso de hasta 50 centímetros durante un periodo de cinco años.

Los investigadores explican que cuando distintas zonas del terreno descienden a velocidades similares, es menos probable que se produzcan fracturas. Sin embargo, cuando un área se hunde o acelera su descenso a un ritmo diferente al de otra, pueden generarse fracturas en el subsuelo y en las construcciones.

Aunque los especialistas señalan que el fenómeno no puede atribuirse a una sola causa, el análisis identifica la presencia de dos pozos de agua que operan cerca de la zona considerada crítica.

Vecinos alertan por grietas en sus viviendas

Habitantes de Santa Clara aseguran que las afectaciones en algunos inmuebles han aumentado y expresaron preocupación por los trabajos que actualmente se realizan en las calles de la zona.

Los residentes señalan que el paso de maquinaria pesada y las vibraciones podrían agravar las fracturas que ya existen en algunas viviendas. Por ello, han solicitado garantías a las autoridades ante el riesgo que, consideran, representan las condiciones del subsuelo.

“Las fisuras se han hecho todavía mayores”, señaló uno de los vecinos al referirse a los daños registrados.

Ante esta situación, habitantes de la colonia han realizado marchas, conferencias de prensa y bloqueos viales para exigir atención de las autoridades municipales.

Ayuntamiento de Toluca espera otra investigación

El fenómeno forma parte de una investigación universitaria que comenzó en 2014 y que analiza imágenes satelitales mediante herramientas especializadas.

Los mapas generados permiten identificar las zonas con mayores afectaciones y ubicar los puntos donde se registra el descenso del terreno.

Por su parte, el Ayuntamiento de Toluca informó que espera los resultados de una investigación paralela realizada por especialistas del ONAM, cuyo proceso podría prolongarse al menos siete meses más.

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