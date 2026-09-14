Denuncian en redes colocación de bandera palestina junto a decoración de fiestas patrias en Toluca

GENERANDO AUDIO...

Bandera de Palestina. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Usuarios de redes sociales denunciaron la colocación de una bandera de Palestina en el edificio del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México (Edomex), donde también se encuentran instalados adornos alusivos a las Fiestas Patrias. La presencia del lábaro palestino generó comentarios e inconformidad entre algunos internautas, quienes compartieron una imagen en la que se observa la bandera al final de una decoración relacionada con la bandera de México.

La fotografía comenzó a circular en plataformas digitales durante los festejos patrios como en la cuenta de redes sociales de X identificada como Que Poca Madre y fue acompañada de cuestionamientos por parte de usuarios que señalaron la presencia de la bandera palestina en el inmueble municipal.

En la imagen difundida se aprecia una decoración colocada en el exterior del Ayuntamiento de Toluca, con elementos relacionados con los símbolos patrios mexicanos. Al final de la estructura decorativa aparece una bandera con los colores de Palestina.

¿Qué se observa en la decoración del Ayuntamiento de Toluca?

La imagen compartida en redes sociales muestra parte de la decoración instalada en el edificio del gobierno municipal con motivo de las Fiestas Patrias.

En uno de los extremos de la decoración se observa una bandera palestina, identificada por sus colores negro, blanco, verde y rojo. Usuarios señalaron que el lábaro fue colocado junto a los elementos utilizados para adornar el inmueble durante las celebraciones de septiembre.

La fotografía fue utilizada por distintos internautas para expresar su inconformidad y cuestionar la decisión de colocar ambos elementos en el mismo espacio.

Hasta la información disponible para esta nota, la denuncia proviene de publicaciones realizadas por usuarios en redes sociales. No se cuenta con información que permita establecer quién colocó específicamente la bandera ni cuál fue la razón oficial para incorporarla a la decoración del edificio.

¿Qué ha dicho el Ayuntamiento de Toluca sobre la bandera palestina?

Al momento las autoridades locales no han hecho comentarios sobre la colocación de la bandera de Palestina.

El señalamiento surgió a partir de publicaciones de ciudadanos en redes sociales, donde comenzó a circular la fotografía del inmueble.

La situación ocurre en el contexto de las Fiestas Patrias de septiembre, periodo en el que edificios públicos de distintos municipios suelen ser decorados con motivos relacionados con la Independencia de México.

Bandera palestina genera debate en redes sociales

La fotografía de la bandera de Palestina junto a la decoración patria se convirtió en el elemento central de las críticas difundidas en redes sociales.

Algunos usuarios expresaron su inconformidad, mientras que otros comentarios se enfocaron en cuestionar el significado de colocar un símbolo relacionado con un conflicto internacional dentro de la decoración de un edificio gubernamental durante las celebraciones patrias.

El caso permanece en el ámbito de la conversación digital a partir de la imagen difundida por usuarios.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.