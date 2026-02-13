Bloqueo en la México-Toluca, a la altura de La Marquesa, provoca caos vial

GENERANDO AUDIO...

Bloqueo en la México-Toluca; exigen justicia por Dafne. Foto: Diana Solórzano

Un bloqueo en la carretera México-Toluca, a la altura de La Marquesa, genera severas afectaciones a la circulación este viernes, luego de que un grupo de personas realiza una manifestación para exigir justicia por Dafne Evelin, quien fue localizada sin vida.

La movilización mantiene tránsito detenido en ambos sentidos de esta importante vía que conecta al Estado de México (Edomex) con la Ciudad de México (CDMX), afectando a miles de automovilistas que diariamente transitan por la zona para acudir a sus centros de trabajo y realizar actividades cotidianas.

Manifestación en La Marquesa genera congestionamiento vial

Durante la protesta, los asistentes portan cartulinas con la leyenda “Justicia para Dafne” y demandan la detención del presunto responsable del caso.

La concentración se desarrolla sobre la vialidad, lo que ha provocado largas filas de vehículos y retrasos considerables tanto en dirección a Toluca como hacia la capital del país.

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México informó a través de sus canales oficiales que se registra tránsito detenido sobre la carretera México-Toluca, a la altura de La Marquesa, por lo que exhortó a la población a tomar previsiones.

Miles de automovilistas afectados

La carretera México-Toluca es una de las principales arterias de conexión entre ambas entidades, por lo que cualquier interrupción impacta de manera directa en el flujo vehicular.

Conductores reportan tiempos de traslado prolongados y complicaciones para incorporarse a rutas alternas. Autoridades recomiendan utilizar vías alternas y mantenerse atentos a los reportes oficiales para conocer el avance de la circulación.

Hasta el momento no se ha informado cuánto tiempo permanecerá el bloqueo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.