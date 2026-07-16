Buscan a Andrea Mariana Saavedra tras desaparecer en Huixquilucan

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Andrea Mariana Saavedra. Foto: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó el Protocola Alba para localizar a Andrea Mariana Saavedra Hernández, quien desapareció el pasado 13 de julio en el municipio de Huixquilucan.

Piden ayuda para localizar a Andrea Mariana Saavedra

De acuerdo con la ficha de búsqueda de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Andrea Mariana Saavedra Hernández fue vista por última vez en Huixquilucan el pasado lunes 13 de julio.

Como señas particulares cuenta con una verruga en el lado izquierdo de la nariz, un tatuaje “Romina” en el brazo de izquierdo, tatuaje de una telaraña en el abdomen, otro tatuaje de la Santa Muerte con una rosa en el brazo derecho.

El día de su desaparición vestía una playera color rosa manga larga, pants color negro, tenis color blanco y bolsa color rojo.

Otros datos para identificar a Andrea Mariana Saavedra:

Edad: 24 años

Estatura: 1.68 metros

Peso 46 kilos

Tez: morena

Complexión: delgada

Cara: ovalada

Cabello: castaño

Cejas: semipobladas

Nariz: achatada

Ojos: café obscuro medianos

Boca: mediana

Orejas: medianas

Mentón: oval

Labios: medianos

Pómulos: poco prominente

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