Explosión en Huixquilucan: revelan videos inéditos de la detonación que dejó 3 heridos

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Explosión en Huixquilucan ocasiona múltiples daños.Foto:Cuartoscuro/Ilustrativa

Nuevas imágenes de la explosión registrada en Huixquilucan, Estado de México (Edomex), comenzaron a circular en redes sociales y muestran la magnitud de los daños ocasionados por la detonación que dejó tres personas lesionadas y afectaciones en un edificio habitacional.

La explosión ocurrió alrededor de las 21:45 horas del martes, al interior de un departamento ubicado en el fraccionamiento Residencial Los Yaquis, en la colonia Jesús del Monte, donde, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, la explosión habría sido provocada por una acumulación de gas LP.

La fuerza de la detonación ocasionó severos daños estructurales en el inmueble y obligó a desplegar un operativo de emergencia para atender a las personas afectadas y revisar las condiciones del edificio.

🚨 RESCATAN a personas lesionadas por EXPLOSIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO..

“🗣️Pasemos piso por piso” indica un elemento del heroico cuerpo de bomberos. 👩‍🚒🚒 https://t.co/aDS666nqdX pic.twitter.com/CSoFiyEeUt — MonitoresMultimedia (@MonitoresMultim) July 15, 2026

¿Qué muestran los nuevos videos de la explosión?

Las grabaciones difundidas en plataformas digitales, como en la cuenta de X de Monitores Multimedia, permiten observar distintos momentos de la atención de la emergencia.

En uno de los videos se aprecia a elementos de los cuerpos de rescate descendiendo a una de las personas lesionadas mediante equipo especializado, mientras continúan las labores entre los escombros del edificio.

Otro de los materiales muestra el interior del departamento donde ocurrió la explosión. En las imágenes se observan paredes colapsadas, boquetes de gran tamaño, ventanas destruidas y diversos objetos esparcidos como consecuencia de la onda expansiva.

También fueron captadas las inmediaciones del inmueble, donde vecinos y personal de emergencia permanecieron mientras se desarrollaban las maniobras de atención y evaluación de riesgos.

Tres personas resultaron lesionadas

Tras la explosión, equipos de emergencia ingresaron al inmueble para rescatar a las personas que quedaron atrapadas entre los restos del departamento.

Las tres víctimas fueron localizadas con vida y posteriormente trasladadas para recibir atención médica.Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre un cambio en el estado de salud de los lesionados.

La explosión también dañó viviendas cercanas

Además del departamento donde se originó la detonación, la onda expansiva alcanzó otros inmuebles del conjunto habitacional.

Vecinos reportaron daños en cristales, puertas, muros y ventanas de viviendas cercanas, por lo que personal de Protección Civil realizó inspecciones para descartar riesgos adicionales.

Como medida preventiva, decenas de habitantes fueron evacuados mientras concluían las revisiones estructurales del edificio.

Acumulación de gas LP, la principal línea de investigación

Las primeras investigaciones apuntan a que la explosión habría sido consecuencia de una acumulación de gas LP al interior del departamento.

No obstante, serán los peritajes correspondientes los que determinen con precisión las causas del incidente y establezcan si existió alguna falla en las instalaciones o alguna otra circunstancia relacionada con la detonación.

Las autoridades mantienen abierta la investigación mientras continúan las evaluaciones en la zona.

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