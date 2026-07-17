Investigan muerte de trabajador al interior del Congreso del Estado de México

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Investigan muerte de trabajador del Congreso Edomex. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La muerte de un trabajador dentro del Congreso del Estado de México (Edomex) movilizó este jueves a servicios de emergencia y autoridades ministeriales, luego de que el empleado fuera localizado sin signos vitales en un sanitario ubicado en las instalaciones de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios.

De acuerdo con la información difundida por el Poder Legislativo mexiquense, el hombre, identificado como Darío Vázquez Morales, laboraba en dicha área administrativa y fue encontrado luego de que sus compañeros advirtieran que permanecía en el interior del baño sin responder a los llamados.

Lamentamos profundamente la partida de quien, con su amistad, compañerismo y compromiso, deja una huella invaluable entre quienes formamos parte el #CongresoEdomex.



Su recuerdo permanecerá en los afectos y en la memoria de esta institución.



Descanse en paz. 🕊️… pic.twitter.com/Mr3VYGqjiK — Congreso del Estado de México (@CongresoEdomex) July 16, 2026

Tras percatarse de la situación, personal del Congreso del Edomex ingresó al sanitario para verificar su estado de salud y, al encontrarlo aparentemente inconsciente, solicitó de inmediato la intervención de los cuerpos de emergencia.

Compañeros solicitaron apoyo tras no obtener respuesta

Trabajadores de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios intentaron establecer contacto con Darío Vázquez Morales; sin embargo, al no recibir respuesta, se autorizó el acceso al sanitario.

Una vez dentro, los empleados observaron que el trabajador aparentemente ya no presentaba signos vitales, por lo que iniciaron las primeras maniobras de auxilio mientras arribaban paramédicos al inmueble.

Posteriormente, personal de emergencia confirmó el fallecimiento.

Fiscalía realizará las investigaciones correspondientes

Como ocurre en este tipo de casos, el lugar fue resguardado para permitir la intervención de las autoridades ministeriales.

Será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la encargada de llevar a cabo las diligencias periciales y la investigación correspondiente para establecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso y determinar, mediante los estudios forenses, la causa oficial de la muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre indicios que permitan establecer el origen del fallecimiento, por lo que las investigaciones continúan.

Congreso del Edomex lamenta el fallecimiento

A través de sus canales oficiales, el Congreso del Edomex expresó sus condolencias por el fallecimiento de Darío Vázquez Morales, quien formaba parte del personal de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios.

En el mensaje, la institución manifestó su solidaridad con familiares, amigos y compañeros de trabajo del empleado.

El Poder Legislativo no ha dado a conocer mayores detalles sobre el caso, en espera de los resultados de las investigaciones que realizan las autoridades competentes.

Se espera el resultado de los peritajes

Las autoridades ministeriales serán las encargadas de determinar las causas del fallecimiento una vez que concluyan las diligencias y los estudios periciales correspondientes.

Mientras tanto, el caso permanece bajo investigación y no se ha informado oficialmente sobre las circunstancias que originaron la muerte del trabajador.

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