Ecatepec abre Centro de Compra Segura para evitar fraudes en la venta de autos usados

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Servicio para autos usados es gratis y opera en Las Américas. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Ecatepec, en el Estado de México (Edomex), puso en operación un Centro de Compra Segura Vehicular para brindar certeza jurídica en la compraventa de autos usados entre particulares. El servicio es gratuito y busca prevenir fraudes, robo de vehículos y falsificación de documentos.

Las personas que compren o vendan autos usados en Ecatepec contarán con un nuevo mecanismo para verificar que las unidades involucradas en una transacción cumplan con los requisitos legales. Se trata del Centro de Compra Segura Vehicular, un espacio habilitado por el Gobierno municipal para revisar la documentación y el estatus de los vehículos antes de concretar la operación.

El centro fue inaugurado por la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, en el fraccionamiento Las Américas, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad a quienes realizan este tipo de compraventas entre particulares.

¿Cómo funciona el Centro de Compra Segura Vehicular en Ecatepec?

De acuerdo con las autoridades municipales, el servicio permite que compradores y vendedores obtengan una revisión integral de la unidad antes de cerrar el trato.

Durante el proceso se verifica la información del vehículo en plataformas oficiales para confirmar que no cuente con reporte de robo, alteraciones en su identidad o documentación irregular. También se revisa que los documentos presentados correspondan con las características físicas de la unidad.

Con esta medida, el municipio busca reducir casos relacionados con fraudes, clonación de vehículos, uso de documentos apócrifos y despojo de automóviles, delitos que pueden representar pérdidas económicas para las familias.

Además, el Gobierno de Ecatepec informó que el trámite es gratuito y se realiza mediante un procedimiento que combina un registro digital con una inspección física del automóvil.

¿Qué documentos se necesitan para revisar un auto usado?

El responsable del Centro de Compra Segura Vehicular, Ether Hernández Leyva, explicó que los usuarios deben realizar primero un registro en el portal habilitado por el municipio y cargar la documentación requerida para iniciar el procedimiento.

Entre los documentos solicitados se encuentran:

Identificación oficial vigente del comprador o vendedor, como la credencial para votar (INE)

Factura original del vehículo

Tarjeta de circulación

Comprobante de la última verificación vehicular

Constancia del último pago de tenencia

Una vez validada la información en los sistemas oficiales, se programa la revisión física del automóvil para corroborar que la documentación coincida con la unidad.

¿Cuál es el horario de atención?

El Centro de Compra Segura Vehicular brinda atención de 9:00 a 16:00 horas, periodo en el que personal especializado realiza las verificaciones correspondientes para brindar mayor certeza a las operaciones de compraventa.

Con esta estrategia, el Gobierno de Ecatepec busca fortalecer los mecanismos de prevención del delito en las transacciones de autos usados, ofreciendo a compradores y vendedores una herramienta para verificar la situación legal de los vehículos antes de realizar pagos o firmar la operación.

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