Sube a 82 el número de atendidos por explosión de pirotecnia en Temascalcingo

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Explosión de pirotecnia en Temascalcingo. Foto: Especial

La explosión de pirotecnia en Temascalcingo, Estado de México, dejó un saldo de 82 personas atendidas, de las cuales 62 ya fueron dadas de alta, informó la Secretaría de Salud estatal.

El nuevo reporte incluye a una persona que acudió por sus propios medios a una clínica privada horas después del accidente ocurrido en la comunidad de Santa María Canchesdá.

Explosión de pirotecnia en Temascalcingo deja 8 hospitalizados

De acuerdo con el corte más reciente de las autoridades de salud, del total de personas atendidas:

62 recibieron el alta médica.

8 permanecen hospitalizadas.

11 fueron trasladadas a otras unidades médicas.

1 persona falleció.

El hospital que recibió el mayor número de lesionados fue el Hospital General de Atlacomulco, donde ingresaron 21 personas. Actualmente, tres continúan hospitalizadas, seis fueron referidas a otros centros médicos, 11 fueron dadas de alta y se reportó un fallecimiento.

Las autoridades informaron que 33 personas fueron trasladadas a unidades médicas privadas tras el accidente. De ese grupo, 28 ya fueron dadas de alta, mientras que cinco continúan hospitalizadas bajo observación médica.

¿Qué ocurrió en Temascalcingo?

La noche del sábado 5 de septiembre explotó un cuarto de la iglesia de Santa María Canchesdá, en el municipio de Temascalcingo, donde se almacenaba material pirotécnico utilizado para las celebraciones patronales en honor a la Virgen de la Luz.

De acuerdo con los primeros reportes, el estallido provocó el colapso de una losa y dejó a varias personas atrapadas entre los escombros. Habitantes de la comunidad y cuerpos de emergencia realizaron labores de auxilio para rescatar a los lesionados y trasladarlos a hospitales de la región.

Autoridades piden evitar información falsa

El Gobierno del Estado de México aclaró que no existen centros de acopio ni se están solicitando apoyos económicos a la ciudadanía, por lo que llamó a la población a mantenerse alerta ante posibles fraudes o información no verificada.

La atención médica a las personas lesionadas continúa en distintas unidades de salud mientras avanza su recuperación.

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