Suman 54 altas médicas tras explosión en Temascalcingo; habitantes se unen en apoyo a sobrevivientes

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Se recuperan lesionados por explosión en Temascalcingo. Foto: Carlos Vera

La emergencia provocada por la explosión de pirotecnia en Santa María Canchesdá, Temascalcingo, en el Estado de México (Edomex) entra en una nueva etapa: la recuperación de los sobrevivientes.

De las 81 personas que resultaron lesionadas durante el accidente, 54 ya fueron dadas de alta, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud.

Entre los hospitales que recibieron a pacientes se encuentra una unidad del IMSS en el Estado de México.

“Estamos dando seguimiento a la atención de los nueve pacientes que recibimos relacionados con los hechos lamentables de una explosión por pirotecnia de Temascalcingo. Para tal efecto les comparto lo siguiente: todos los pacientes fueron valorados acorde a los protocolos establecidos para la atención en este tipo de contingencias, por lo que recibieron atención médica oportuna y conforme a su condición clínica. Siete de ellos, les comparto, ya fueron egresados a sus domicilios y los dos restantes fueron trasladados en ambulancias de alta tecnología a hospitales del sector.” Tonatiuh Ortiz Castillo, delegado del IMSS Estado de México

“No los dejaremos solos”: habitante, respecto de lesionados

Mientras los médicos dan seguimiento a quienes aún permanecen hospitalizados, en el exterior de las unidades médicas también se organiza la ayuda.

Familiares, amigos y habitantes de la comunidad han acudido para llevar alimentos, víveres y medicamentos, y acompañar a las familias afectadas.

“La fiesta de nuestro pueblo, obviamente asistimos, y pues me tocó vivirlo, me tocó apoyar a mi pueblo, y pues ahorita estamos aquí, no los dejaremos solos… Estamos trayendo víveres, alimentos, todos los medicamentos que lleguen a ocupar, y pues estamos apoyando”. Katia Saldívar, habitante

La solidaridad se mantiene, pero las autoridades piden evitar entregar dinero o productos a personas que no estén acreditadas como parte de algún centro de ayuda para las víctimas de la pirotecnia en Temascalcingo.

Hasta este momento, se informa que no se han instalado centros de acopio oficiales ni se han solicitado apoyos económicos a nombre de las autoridades.

La emergencia dejó 81 personas lesionadas y un saldo mortal que mantiene de luto a esta comunidad de Temascalcingo. Ahora, la prioridad es la recuperación de los sobrevivientes y el acompañamiento a las familias.

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