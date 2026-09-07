A más de 2 años y 5 meses en prisión, ¿qué ha pasado con el “Fofo” Márquez?

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Qué ha pasado con Rodolfo “Fofo” Márquez. Foto: FGEM

Rodolfo “Fofo” Márquez cumple más de 2 años y 5 meses privado de la libertad luego de ser detenido y posteriormente sentenciado por el delito de tentativa de feminicidio tras la agresión cometida contra una mujer en un estacionamiento del Estado de México.

Desde entonces, el caso ha permanecido en la conversación pública debido a la difusión de videos relacionados con su estancia en prisión, versiones sobre sus condiciones de reclusión y distintos episodios judiciales que han marcado su proceso.

EL FOFO LLEGA a SU NUEVA CÁRCEL

Esposado de pies y manos.

Así llegó Rodolfo Márquez al penal de Texcoco.

La @SS_Edomex echó ya a los custodios q lo golpearon en Barrientos y a la directora del penal.

Su sentencia sigue igual: más de 17 años preso.



Detalles #C4EnAlerta pic.twitter.com/auSz9QWNM7 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 31, 2025

La agresión que cambió el rumbo del caso

El caso comenzó en abril de 2024, cuando se difundió un video que mostró el momento en que “Fofo” Márquez golpeó a una mujer en un estacionamiento de Naucalpan.

Las imágenes provocaron una fuerte reacción pública y dieron paso a una investigación que terminó con su detención y posterior procesamiento penal.

Meses después, las autoridades determinaron que los hechos debían ser juzgados bajo el delito de tentativa de feminicidio, una decisión que marcó el rumbo del caso.

Su paso por el penal de Barrientos

Tras ser detenido, “Fofo” Márquez fue ingresado al penal de Barrientos, en Tlalnepantla.

Durante su estancia en ese centro penitenciario, comenzaron a circular videos que mostraban presuntos malos tratos y agresiones por parte de custodios, material que generó investigaciones internas y una amplia discusión sobre las condiciones de su reclusión.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y colocaron nuevamente el caso en los titulares.

Fue trasladado a Texcoco en enero de 2025

Uno de los cambios más importantes en su situación ocurrió en enero de 2025, cuando fue trasladado del penal de Barrientos al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco.

Desde entonces permanece en ese penal mexiquense, donde cumple la condena impuesta por las autoridades judiciales.

El traslado ocurrió después de las polémicas generadas por los videos difundidos desde Barrientos y de las investigaciones iniciadas por las autoridades estatales.

Entre información real y desinformación

A lo largo de estos más de 2 años de proceso, el nombre de Fofo Márquez ha seguido apareciendo de forma recurrente en redes sociales.

Diversos videos han sido presentados como material reciente de su estancia en prisión, aunque en varios casos se ha tratado de contenido antiguo, reutilizado o sacado de contexto.

Esto ha provocado que periódicamente resurjan versiones sobre presuntos beneficios, traslados o cambios en su situación jurídica que no siempre corresponden a hechos confirmados por las autoridades.

¿Cuál es su situación actual?

Actualmente, “Fofo” Márquez continúa privado de la libertad en el penal de Texcoco, mientras sigue vigente la sentencia derivada del caso de tentativa de feminicidio, la cual corresponde a 17 años y 6 meses de prisión.

Aunque el caso dejó de tener la intensidad mediática de los primeros meses, continúa siendo uno de los procesos judiciales más conocidos de los últimos años debido a la notoriedad que el influencer tenía en redes sociales antes de su detención.

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