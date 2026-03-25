Explota gasera en Chalco; hay un herido y daños materiales

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Explosión en gasera de Chalco provocó incendio. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Una explosión en una gasera en Chalco, Estado de México (Edomex), provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia la mañana de este miércoles, luego de que se registrara un incendio seguido de una detonación que dejó una persona y daños materiales.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el incidente ocurrido alrededor de las 5:30 de la mañana en una gasera ubicada en la colonia Emiliano Zapata, donde se reportó primero un incendio y posteriormente una explosión.

Video capta momento de la explosión en gasera de Chalco

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo, tras comenzar el incendio, a los pocos segundos ocurre una explosión que aparentemente involucra una pipa de combustible dentro del predio.

Las imágenes también muestran a trabajadores que, pese al riesgo, mueven otra pipa mientras el incendio continúa, con el objetivo de evitar una explosión mayor.

El humo generado por el siniestro pudo verse desde distintos puntos del municipio, lo que alertó a vecinos de la zona y provocó la movilización de servicios de emergencia.

Protección Civil confirma explosión en colonia Emiliano Zapata

La CNPC informó que tras el incidente se desplegó una Misión ECO para atender la emergencia y coordinar las acciones de los cuerpos de auxilio en el lugar.

De acuerdo con Protección Civil del Estado de México, una persona resultó lesionada.

Además, elementos del Ejército Mexicano arribaron al lugar para resguardar la zona y evitar el paso de vehículos, mientras continúan las labores de atención de la emergencia.

Columna de humo fue visible a varios kilómetros

Vecinos de la colonia Emiliano Zapata reportaron que la columna de humo generada por la explosión fue visible desde varios kilómetros a la redonda, lo que generó preocupación entre los habitantes del municipio.

El incidente provocó daños materiales en el establecimiento y una fuerte movilización de autoridades federales, estatales y municipales, quienes permanecen en el lugar para controlar la situación y evaluar los daños.

Hasta el momento, la CNPC no ha informado si el incendio ya fue controlado ni las causas que provocaron la explosión en la gasera ubicada en Chalco.

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