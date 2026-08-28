Recuperan 136 cabezas de ganado en Otumba con drones; se los robaron en Veracruz

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Ganado robado en Veracruz fue localizado en un predio de Otumba. Fotos: FGJEM

Un total de 136 cabezas de ganado fueron localizadas en un predio de Otumba, Estado de México (Edomex), durante un operativo coordinado entre las Fiscalías mexiquense y de Veracruz, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Policía Municipal. De los animales encontrados, 52 estaban relacionados con un robo ocurrido en Veracruz el 24 de agosto de 2026, 35 ya fueron reconocidos y entregados a un representante de la empresa propietaria.

La localización fue posible después de que la Fiscalía de Veracruz solicitara la colaboración de su homóloga del Estado de México (FGJEM) para rastrear un vehículo que transportaba ganado vacuno y que había sido robado en territorio veracruzano. Los animales contaban con un sistema de localización satelital, mediante el cual las autoridades pudieron establecer un posible punto de ubicación en Otumba.

Las autoridades realizaron un sobrevuelo con drones antes de cumplir la orden judicial, con el objetivo de corroborar desde el aire que los animales se encontraban en el predio identificado durante las investigaciones.

¿Cómo localizaron el ganado robado en Veracruz?

Tras recibir la solicitud de cooperación el 24 de agosto, la FGJEM inició las investigaciones para ubicar y asegurar el ganado que pertenecía a una empresa dedicada al sector cárnico.

El sistema de localización satelital instalado en los animales permitió seguir su desplazamiento hasta un inmueble situado en el municipio de Otumba. Con esta información, el Ministerio Público mexiquense reunió los elementos necesarios y solicitó a una autoridad judicial una orden para realizar un cateo en el predio.

Antes de ejecutar el mandamiento judicial, las autoridades utilizaron drones para verificar desde el aire la presencia de los animales en el lugar señalado por las investigaciones.

Una vez confirmada la ubicación, elementos de las instituciones participantes desplegaron el operativo para ingresar legalmente al inmueble y realizar las diligencias correspondientes.

¿Cuántas cabezas de ganado recuperaron en Otumba?

Durante el cateo fueron encontradas 136 cabezas de ganado dentro del predio.

De este total, el apoderado legal de la empresa afectada identificó 35 animales como parte del ganado que había sido robado. Después de realizar el reconocimiento correspondiente, estos ejemplares fueron entregados al representante de la compañía en calidad de depósito.

Los otros 101 ejemplares permanecen dentro del inmueble, que quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se determina su situación legal y procedencia.

La Fiscalía no informó que la totalidad de las 136 cabezas tuviera reporte de robo; la investigación se concentra inicialmente en los animales vinculados con el ilícito denunciado en Veracruz.

¿Qué pasará con las 101 reses que permanecen en el predio?

Debido a que 101 cabezas de ganado continúan bajo resguardo, las autoridades solicitaron la intervención de distintas instituciones para garantizar su cuidado mientras se define su destino legal.

La FGJEM giró los oficios correspondientes a la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y Bienes Animal, con el objetivo de que se adopten las medidas necesarias para la alimentación y atención de los ejemplares.

Estos animales permanecerán bajo cuidado mientras las autoridades determinan su destino legal definitivo, como parte de las diligencias derivadas de la investigación.

Investigación por el robo de ganado continúa

El operativo en Otumba surgió a partir de una investigación iniciada tras el robo registrado en Veracruz. La cooperación entre las autoridades de ambas entidades permitió utilizar la información proporcionada por el sistema satelital para seguir el rastro del ganado hasta el Estado de México.

La utilización de drones permitió corroborar que los animales se encontraban dentro del inmueble antes de ejecutar la orden judicial, como parte de las técnicas empleadas durante la investigación.

Hasta el momento, la información oficial no reporta personas detenidas por estos hechos. Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer cómo llegó el ganado al predio de Otumba, determinar la procedencia de los ejemplares restantes y deslindar las responsabilidades correspondientes.

La recuperación de los 35 animales reconocidos permitirá restituirlos a la empresa afectada, mientras que las 101 cabezas que permanecen bajo resguardo serán atendidas por las instituciones competentes hasta que exista una determinación legal sobre su destino.

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