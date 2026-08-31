Ya están disponibles los Resultados Apoyo al Autoempleo Edomex 2026: así los revisas 

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Resultados Apoyo al Autoempleo Edomex: dónde consultar la lista. Foto: Cuartoscuro.

Los resultados del Apoyo al Autoempleo Bienestar Edomex 2026 ya están disponibles desde este lunes 31 de agosto. A continuación, te explicamos cómo consultar la lista de personas seleccionadas para recibir el apoyo, que consiste en la entrega de hasta 25 mil pesos en especie para iniciar o fortalecer un negocio.

¿Dónde consultar los resultados del Apoyo al Autoempleo Edomex 2026?

Las personas que participaron en la convocatoria pueden consultar los resultados en las Oficinas Regionales de Empleo o mediante la página oficial de la Secretaría del Trabajo del Estado de México.

La información está disponible en el portal de la dependencia: Secretaría del Trabajo del Estado de México.

Las personas seleccionadas serán notificadas vía correo electrónico sobre las condiciones, el lugar y la fecha en que deberán acudir para recibir el apoyo.

¿De cuánto es el apoyo del Autoempleo Edomex 2026?

El programa contempla apoyos de hasta 25 mil pesos en especie, destinados a la adquisición o entrega de:

Mobiliario

Maquinaria

Equipo

Herramientas de trabajo

El apoyo se entrega por única ocasión en calidad de comodato, con una vigencia de 12 meses.

La entrega en propiedad podrá realizarse posteriormente cuando se acredite la operación y continuidad del proyecto, el uso adecuado de los bienes y la participación en los cursos de capacitación establecidos por el programa.

La entrega de los apoyos está sujeta a la suficiencia presupuestal.

En la @TrabajoEdomex impulsamos oportunidades para que más mexiquenses fortalezcan sus proyectos productivos.

Ya está disponible la convocatoria del Programa de Desarrollo Social Apoyo al Autoempleo para el Bienestar 2026.



Consulta: https://t.co/Dvcw2uVWaE #ElPoderDeServir pic.twitter.com/8dBgInaOlw — Secretaría del Trabajo del Estado de México (@TrabajoEdomex) July 10, 2026

¿Quiénes pueden recibir el apoyo?

El programa está dirigido a personas de 18 a 64 años que habiten en alguno de los 125 municipios del Estado de México, se encuentren en condición de pobreza y tengan el compromiso de iniciar o desarrollar un proyecto de autoempleo.

Entre los criterios de selección se encuentran:

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización

Tener entre 18 y 64 años

Residir en el Estado de México

Presentar condición de pobreza

Cumplir con los demás criterios establecidos por el comité correspondiente

¿Qué personas tienen prioridad en el programa?

Además de cumplir con los requisitos establecidos, el programa contempla criterios de prioridad para determinados grupos de población.

Entre ellos se encuentran:

Personas desempleadas o subempleadas

Personas con discapacidad temporal o permanente

Personas con enfermedades crónico-degenerativas

Repatriadas

Adultas mayores

Personas agricultoras o trabajadoras del campo

Integrantes de la población LGBTTTIQ+

Personas que se reconozcan como indígenas

Personas afrodescendientes

¿Qué negocios pueden recibir el apoyo?

El programa contempla proyectos de autoempleo relacionados con diferentes actividades productivas.

Servicios

Barbería y estética

Electricidad

Jardinería

Manicure y decoración de uñas

Plomería

Taller mecánico

Vulcanizadora

Alimentos

Cocina saludable

Repostería

Transformación de materias primas

Herrería

Carpintería

Corte y confección o costura

El programa no contempla proyectos de compra-venta o renta de bienes, expendios de alcohol y bebidas alcohólicas, giros de entretenimiento, billares o actividades relacionadas con centros de vicio.

¿Cuándo y cómo se entregará el apoyo?

La instancia normativa será la encargada de determinar las condiciones, el lugar y la fecha de entrega de los apoyos.

Las personas beneficiarias recibirán la notificación correspondiente a través del correo electrónico registrado durante el proceso.

La entrega dependerá de la disponibilidad presupuestal y de que las personas seleccionadas cumplan con las condiciones establecidas en las reglas de operación del programa.

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