INE define financiamiento a partidos y candidaturas: repartirá casi 11 mil millones de pesos

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Nuevos partidos recibirán presupuesto para elecciones 2027. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) definió el financiamiento público que recibirán los partidos políticos nacionales y las candidaturas independientes durante 2027, año en que se renovará la Cámara de Diputados.

La bolsa total aprobada por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos asciende a 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos, recursos que serán distribuidos entre los partidos con registro nacional, incluidos los de reciente creación Paz y Somos México, así como entre las candidaturas independientes que obtengan registro.

Más de 7 mil 800 millones para actividades ordinarias

La mayor parte de los recursos corresponde al financiamiento para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos.

Para ese rubro se aprobó un monto de 7 mil 879 millones 331 mil 706 pesos, de los cuales Paz y Somos México recibirán cada uno 157 millones 586 mil 634 pesos, equivalentes al 2% del financiamiento ordinario total.

El resto será distribuido entre los partidos que participaron en la elección federal de 2024, bajo la fórmula constitucional que combina un reparto igualitario y otro basado en la votación obtenida.

Destinan más de 2 mil 300 millones para campañas

Debido a que en 2027 únicamente se elegirán diputadas y diputados federales, el INE determinó una bolsa de 2 mil 363 millones 799 mil 512 pesos para actividades de campaña.

Además, las candidaturas independientes contarán con 47 millones 275 mil 990 pesos, cantidad que se repartirá entre quienes logren obtener registro para competir en los comicios.

También habrá recursos para actividades específicas

La Comisión aprobó 236 millones 379 mil 951 pesos para actividades específicas de los partidos, además de recursos destinados a prerrogativas postales y telegráficas.

Del total del financiamiento ordinario, los partidos deberán destinar al menos 3% a actividades relacionadas con la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Ese porcentaje representa una bolsa cercana a 236 millones de pesos para acciones enfocadas en la participación política femenina.

Los montos aprobados aún deberán ser sometidos a consideración del Consejo General del INE para su aprobación definitiva.

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