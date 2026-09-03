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Noticias de hoy 3 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

“Los Rusos”

Autoridades detienen a Govén Ulisses “N”, alias el “Amarillo” o el “Gobén”, en Puebla. Es el presunto líder de una célula criminal vinculada con los “Rusos”, cédula delictiva de Guerrero.

Multihomicidio Atizapán

La Fiscalía General del Estado de México se prepara para entregar a sus familiares los cuerpos de las víctimas del multihomicidio ocurrido en Atizapán.

SCJN

La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumple su primer año en funciones, tras las elecciones judiciales.

Oso negro

Un hombre resultó lesionado tras ser atacado por un oso negro que entró hasta la cocina de su casa en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Gloria Steinem

Gloria Steinem, la periodista estadounidense y figura feminista, falleció a los 92 años. Es conocida por revelar el lado oscuro de Playboy.

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