Video de violenta riña en el Mercado Domingo Arenas de San Martín Texmelucan; hubo armas

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En Puebla, se presentó una pelea en el Mercado Domingo Arenas. Foto: Cuartoscuro

En el Mercado Domingo Arenas de San Martín Texmelucan, Puebla, se registró una fuerte riña entre comerciantes. En las imágenes compartidas se observa a dos sujetos sometiendo a un joven al interior del centro de abasto.

Video de la riña en el Mercado Domingo Arenas

El hecho ocurrió el miércoles; sin embargo, el video comenzó a difundirse en redes sociales durante el jueves.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes de violencia. Se recomienda discreción:

🚨👊🏻 Se dieron con tokyo en el mercado Domingo Arenas en San Martín Texmelucan #Puebla.



⚠️ Ayer se registró un enfrentamiento entre un grupo conocido como “Los Chilangos”, vendedores de abarrotes de dudosa procedencia en calidad de “toreros”, y un comerciante de cilantro 🌿.



👁️… pic.twitter.com/JRAZuWd5NH — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) July 30, 2026

De acuerdo con el periodista Arturo Luna, el grupo conocido como los “Chilangos”, dedicado al comercio de abarrotes, habría agredido a un comerciante de cilantro.

Según lo señalado por el reportero, durante la riña algunos sujetos habrían utilizado un puñal y un arma de fuego. Además, mencionó que los comerciantes señalados serían de dudosa procedencia y que no sería la primera ocasión en la que presuntamente son captados agrediendo a personas dentro del mercado.

El video tiene una duración de dos minutos con un segundo, tiempo en el que se observa la agresión contra el joven comerciante de cilantro.

En otro momento de la grabación, se observa a dos jóvenes intentando defenderse de aproximadamente cuatro sujetos, quienes continúan golpeándolos pese a que se encontraban en el suelo.

¿Qué dijo el Gobierno Municipal?

A través de un comunicado, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan informó que, tras el reporte de una riña al interior del Mercado Domingo Arenas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, acudieron al lugar para atender la situación y restablecer el orden.

Foto: Captura de Pantalla Facebook Gobierno de San Martín.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se habría originado tras el ingreso de un grupo de comerciantes informales al interior del mercado, situación que derivó en un altercado entre los involucrados. No hubo detenidos.

La intervención de las corporaciones de seguridad permitió que las personas participantes se dispersaran y que la situación quedara bajo control, evitando que el conflicto escalara.

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