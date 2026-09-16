Noche de Independencia deja incendios por pirotecnia en Ixtapaluca, Coacalco, Texcoco y Los Reyes La Paz

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Noche de Independencia termina con incendios en Edomex. Foto: Fernando Cruz

Bomberos y elementos de Protección Civil del Estado de México (Edomex) tuvieron una intensa noche de Independencia, luego de atender una serie de incendios registrados en calles y avenidas de distintos municipios mexiquenses, varios de ellos aparentemente relacionados con la quema de pirotecnia.

Incendios de árboles y un transformador en Ixtapaluca

El primer reporte se registró en Ixtapaluca, donde vecinos de la colonia Santa Bárbara alertaron sobre el incendio de un árbol.

Posteriormente, en la colonia Jesús María, se reportó el incendio de un transformador, por lo que cuerpos de emergencia acudieron para atender la situación.

Bomberos atienden incendios en Los Reyes La Paz y Coacalco

En Los Reyes La Paz, bomberos atendieron el incendio de un árbol de grandes dimensiones, el cual era consumido por las llamas.

Vecinos de la zona alertaron que, sobre la avenida Jesús Molina, un árbol se había incendiado después de ser alcanzado por pirotecnia.

Mientras tanto, en Coacalco, bomberos y elementos de Protección Civil acudieron a la calle Triomas, en el poblado de Héroes Coacalco, donde combatieron el incendio de dos árboles que también habrían sido alcanzados por pirotecnia.

Texcoco y Cuautitlán también reportan incendios

En Texcoco, bomberos lograron sofocar el incendio de un árbol ubicado cerca del Rodeo Texcoco, el cual habría sido alcanzado por pirotecnia.

Asimismo, vecinos de Cebadales, Cuautitlán, reportaron el incendio de dos árboles ubicados en un fraccionamiento de la zona conocida como Cristal. De manera preliminar, se señaló que las llamas también pudieron estar relacionadas con la quema de pirotecnia.

Incendio en almacén de químicos obliga a evacuar a 25 familias

En Acolman, bomberos trabajaron durante la madrugada para controlar un incendio que consumió un almacén de químicos.

Las llamas se originaron en la zona de avenida Las Torres y calle 9, colonia El Faro, donde vecinos reportaron varias explosiones. Al salir de sus domicilios, se percataron de que una bodega de aproximadamente mil metros cuadrados, dedicada al almacenamiento y tratamiento de químicos, estaba en llamas.

Bomberos lograron sofocar el incendio; sin embargo, continúan con los trabajos de remoción de escombros.

Debido a la emergencia, 25 familias fueron evacuadas de la zona. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales.

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