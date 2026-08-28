Videos: fuerte explosión de polvorín en Zumpango; IMSS activa protocolo de emergencia
Este viernes se registró la explosión de un polvorín en Zumpango, Estado de México (Edomex), que puso en alerta a los servicios de emergencia. Ocurrió en un inmueble ubicado en la comunidad de San Pedro La Laguna.
Explosión de polvorín en Zumpango, Estado de México
El incidente generó una densa columna de humo blanco visible desde varios kilómetros a la redonda y cimbró ventanas y puertas de las viviendas aledañas. Al sitio se dirigen servicios de emergencia.
Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del Estado de México, zona Oriente, informó que ante la explosión en el municipio de Zumpango se activaron “de manera inmediata” los protocolos de atención médica para recibir a los posibles pacientes que pudieran llegar a sus instalaciones.
Hasta el momento no hay un reporte oficial por parte de las autoridades mexiquenses que mencione si hubo personas lesionadas y/o víctimas mortales. Se espera que a la brevedad se comparta más información al respecto.
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