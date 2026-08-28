Videos: fuerte explosión de polvorín en Zumpango; IMSS activa protocolo de emergencia

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Explosión en Zumpango. Foto: Fernando Cruz

Este viernes se registró la explosión de un polvorín en Zumpango, Estado de México (Edomex), que puso en alerta a los servicios de emergencia. Ocurrió en un inmueble ubicado en la comunidad de San Pedro La Laguna.

‼️EXPLOSIÓN POLVORÍN #ZUMPANGO‼️



🚨Está mañana se registra una fuerte explosión de un polvorín en San Pedro la Laguna #Zumpango #Edomex.



🚨elementos de @pciviledomex al lugar.



🚨información en desarrollo. pic.twitter.com/4HTULTQ2QG — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) August 28, 2026

Explosión de polvorín en Zumpango, Estado de México

El incidente generó una densa columna de humo blanco visible desde varios kilómetros a la redonda y cimbró ventanas y puertas de las viviendas aledañas. Al sitio se dirigen servicios de emergencia.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del Estado de México, zona Oriente, informó que ante la explosión en el municipio de Zumpango se activaron “de manera inmediata” los protocolos de atención médica para recibir a los posibles pacientes que pudieran llegar a sus instalaciones.

Hasta el momento no hay un reporte oficial por parte de las autoridades mexiquenses que mencione si hubo personas lesionadas y/o víctimas mortales. Se espera que a la brevedad se comparta más información al respecto.

REPORTAN EXPLOSIÓN DE POLVORÍN EN SAN PEDRO LA LAGUNA EN ZUMPANGO !!! pic.twitter.com/RLhGbO8cPa — @vientoinformativo (@VientoInforma) August 28, 2026

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